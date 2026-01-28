La intrahistoria del fichaje de Justin De Haas

Justin De Haas será, si nada se tuerce, el primer fichaje del Valencia CF de cara a la temporada 2026/27. El central neerlandés, pretendido en primera instancia para este mismo mes de enero, ha aceptado las condiciones contactuales que le ofrece el club blanquinegro y se incorporará a la disciplina valencianista el próximo verano después de que el Famaliçao, su actual club, haya preferido no dejarlo salir a mitad de temporada aunque pierda el dinero del traspaso.

El del futbolista de 25 años no ha sido un fichaje sencillo ni que se haya cerrado de la noche a la mañana. El Valencia CF llevaba tiempo trabajando en su caso y, aunque finalmente ha sido con un desenlace algo distinto a la esperado, ha logrado su objetivo con una operación cuya intrahistoria presenta varias aristas.

Un fichaje de la nueva estructura deportiva

La llegada de De Haas no se entiende sin el lavado de cara que hizo el Valencia con la dirección deportiva a finales del año 2025. A finales de noviembre, ya con Miguel Ángel Corona fuera del cargo de director deportivo, el Valencia anuncia las llegadas de Lisandro Isei, Hans Gillhaus y Andrés Zamora Patacchiola como nuevos miembros de la estructura.

Gillhaus, de nacionalidad neerlandesa, conoce bien a Justin De Haas de su etapa formativa en el PSV, y llegó al Valencia con la opción de su compatriota como un objetivo prioritario. Se puede decir que la nueva dirección deportiva llegó con el nombre de Justin De Haas bajo el brazo.

Negociaciones en noviembre

Tanto es así que las negociaciones no se hicieron esperar y comenzaron en el mismo mes de noviembre con el objetivo de incorporarlo en enero, a sabiendas de que un central zurdo era una de las peticiones de Carlos Corberán. Además, su perfil encajaba en los parámetros: Central de escuela holandesa, fuerte, que va bien por arriba, que sobresale en la salida de balón y cuenta con una muy buena pierna izquierda. Buen lanzador de faltas.

En verano ya se había estudiado el mercado en busca de un central zurdo, siendo Jorge Cuenca, actualmente en el Fulham, una de las opciones preferidas de Corberán. Sin embargo, era una operación complicada tanto en lo deportivo como, sobre todo, en lo económico, por lo que se descartó rápidamente.

Pretendientes

No es ninguna mentira asegurar que el Valencia se ha adelantado a varios equipos que pretendían el fichaje de De Haas. Sin ir más lejos, el pasado verano el Real Oviedo ya presentó una oferta por él, pero el Famaliçao la rechazó exigiendo alrededor de 5 millones de euros. Otros equipos en Inglaterra, especialmente en la Championship, también han mostrado interés en los últimos meses.

De Haas es un defensa todavía joven, que en febrero cumplirá 26 años y con la ambición suficiente para seguir dando pasos en su carrera. Tanto él como el Valencia entienden el fichaje como una oportunidad de crecimiento para ambas partes.

Su importancia en el equipo luso se demuestra en cómo este mismo mes de enero se ha vuelto a cerrar en banda a su salida, rechazando en esta ocasión una oferta del Valencia de un millón de euros, pese a no tener control del jugador ni contrato desde junio de 2026, por lo que lo pierden en verano a coste cero. El Famaliçao "no necesita" el dinero y priorizan lo deportivo, ya que se están jugando entrar en Europa y De Haas es una pieza clave del equipo.

De hecho, el holandés es el líder de la segunda defensa con más porterías a cero de Portugal, solo superado por el Porto, y la defensa menos goleada por detrás de los tres gigantes del país: Porto, Benfica y Sporting de Lisboa.

Los pasos de la operación

El de Justin De Haas fue un nombre desvelado por Superdeporte, concretamente el 12 de enero, cuando este medio adelantó que el neerlandés era una opción prioritario para reforzar la posición de central. Dos días más tarde SUPER añade que existía la posibilidad de que el Famaliçao no quisiera dejar salir ahora al futbolista, por lo que el Valencia trabajaría su llegada para verano, como va a terminar sucediendo. El 22 de enero este medio insiste en su información y desvela que se ha tomado la delantera en la negociación con el futbolista para llegar a un acuerdo sobre su nuevo contrato.