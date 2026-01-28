LaLiga EA Sports 2025-2026 condena a la mediocridad: el sistema de Tebas divide a los equipos

Se han disputado ya dos jornadas de la segunda vuelta de LaLiga EA Sports 2025–2026 y basta mirar la clasificación para comprobar que el sistema de competición ha vuelto a condenar a más de la mitad de los equipos y a sus aficionados a la mediocridad. La clase media, esa que antaño estaba formada por clubes que partían en agosto con la ilusión de la meterse en Europa y animaban el campeonato, ha desaparecido. LaLiga se ha convertido en cosa de dos bloques bien diferenciados: ‘los de Europa’ y ‘los del Descenso’. Las estrictas normas del Fair Play Financiero, la falta de ingresos extraordinarios negociados para todos los clubes y la ausencia de ‘palancas’ generalizadas e imaginativas auspiciadas desde la patronal de laLiga han provocado que los ricos sean más ricos; y la clase media, ahora más pobre. Al margen de las características de cada club español y de la gestión de cada una de sus directivas, el sistema de competición implantado por la Liga de Fútbol Profesional (laLiga) y su presidente Javier Tebas lo único que ha conseguido es igualar a la mayoría de los equipos en la medianía, en la lucha por no descender; y por otro lado, ha creado una brecha insalvable entre los equipos Champions, de Europa League y de Conference, y el resto de mortales.

Los valencianos abonados a la medianía y el infierno

Para desgracia de los equipos valencianos, Elche CF, Valencia CF y Levante UD están entre los que aspiran a salvarse del infierno. Y a corto plazo, poco hay que se pueda hacer al respecto salvo acertar en el mercado de invierno (Valencia CF); cruzar los dedos para que no se lesione nadie más en Elche; y confiar en el talento de Luís Castro y los jóvenes en el caso del Levante.

A estas alturas de la liga, hay 12 equipos que están en riesgo de descender, entre ellos, el Real Oviedo (con solo 13 puntos), que ya está a tres victorias de la salvación. Y en ese bloque, hay hasta 10 clubes separados por solo cuatro puntos. A saber, en el puesto noveno figura Osasuna empatado con el Girona a 25 puntos, y a solo cuatro puntos pòr debajo está el Real Mallorca que marca el descenso en el puesto 18º con 21 puntos. Dicho de otra manera, la diferencia entre 10 equipos es apenas una victoria en la próxima semana. Sus aficionados están condenados al sufrimiento: nada de disfrutar ni soñar. Dos partidos sin puntuar y estás en el sótano de los horrores.

Por ende, en esta zona de grisura deportiva encontramos toda clase de tipologías. Desde Osasuna, Girona, Rayo, Real Mallorca o Getafe que llevan temporadas asentados en Primera División; a un Alavés abonado a sufrir en las ültimas instancias; a un recién ascendido como el Elche y a históricos con vitrinas pobladas de trofeos como Athletic, Sevilla y Valencia CF.

El Athletic está pagando el esfuerzo en Europa

El Elche, en undécima posición, tiene 24 puntos, y está solo a tres puntos por encima del descenso. El equipo de Eder Sarabia arrancó muy bien pero la escasez de efectivos cuando llegan las bajas -la plaga que afecta a nuestro fútbol- ha provocado que si los franjiverdes se confían puedan acabar metiéndose en graves problemas. Sevilla y Athletic estan empatados con los ilicitanos, por tanto, muy cerca de la Liga Hypermotion, si hoy terminara la competición. El caso de Los Leones es más significativo si cabe porque siguen vivo en Champions y Copa, y están pagando el esfuerzo de Europa en la competición doméstica.

La mezquindad de Peter Lim y la resiliencia del Levante

En la décimocuarta plaza encontramos al Valencia CF, con 23 puntos, y a dos de la quema. Si no hubiera encadenado dos victorias en Getafe y contra el Espanyol hoy estaría en una situación límite. La mediocridad de la liga de Tebas se une en este caso a la mezquindad de Peter Lim que ha sumido al club blanquinegro en la crisis deportiva más prolongada de su historia.

Por debajo de los valencianos, hasta tres equipos, Alavés, Rayo y Getafe, suman 22 puntos y están a solo uno del desastre. Entre ellos, el conjunto dirigido por Iñigo Pérez es otra muestra de que cuando uno se libera de la mediocridad por méritos deportivos y tiene que competir en dos frentes, lo acaba pagando en la liga porque las plantillas no dan para más. Solo para aferrarse al salvavidas y lograr no ahogarse.

Mención aparte merece el Levante UD, ahora a cinco puntos de la salvación y que de la mano de Luís Castro ha revivido y vuelve a ser un conjunto resiliente. Los granotas han sumado 7 puntos de 12 posibles en los últimos cuatro encuentros dando una gran imagen, teniendo en cuenta además que se han medido a Real Madrid y Espanyol que figuran en los 5 primeros puestos.

En definitiva, mediocridad es igual a desigualdad y a falta de interés. Una liga en la que en la jornada dos de la segunda vuelta el líder -FC Barcelona- cuadruplica los puntos del colista, Real Oviedo, 52 por 13, solo puede interesar a los de arriba porque tiende a consolidar el statu quo existente.