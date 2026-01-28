Manu Sánchez: “Al Atlético no le hace falta ganar de manera abultada para estar cómodo”

El futbolista del Levante UD Manu Sánchez, canterano del Atlético de Madrid, analizó el enfrentamiento del sábado ante su exequipo y aseguró que tienen una de las mejores plantillas de España y Europa y subrayó que es un rival que se siente cómodo en el campo pese a que el marcador pueda ser ajustado.

“El Atlético de Madrid es un equipo que se adapta a muchas formas de juego, pueden ser muy dominadores, como también estar más replegados y esperar el fallo del rival. Se adapta muy bien a las dos maneras de juego y es verdad que tampoco le hace falta ganar de manera muy abultada para sentirse cómodo”, dijo el lateral del Levante en una rueda de prensa.

“Hay muchos partidos que ganan 1-0 y ellos no se sienten incómodos. Sabe jugar muy bien a eso, sabe proteger bien el resultado. Obviamente es mucho más bonito, y para el aficionado también, pues ganar de manera abultada, como a lo mejor pueden hacer muchas veces el Madrid y el Barça, pero al final son tres puntos y da igual si ganas 1-0 o 5-0, al final lo importante es ganar”, profundizó.

Su paso por el Atlético

Manu Sánchez recordó su paso por la cantera del Atlético y su debut en el primer equipo, en la temporada 19-20, cuando coincidió con jugadores como Giménez, Koke, Llorente y Oblak, a los que podría enfrentarse el sábado en el Ciutat de València.

“Es un partido muy especial, porque estuve allí mucho tiempo en la cantera, conseguí debutar en el primer equipo, quedarme allí una temporada y ojalá se dé un poco como en la ida, que pueda marcar otra vez, pero con un resultado positivo para el equipo”, indicó.

“El Atlético, aunque cambien los jugadores, sigue siendo uno de los mejores equipos de la Liga y de Europa. Sabemos que es un rival complicadísimo, que juegue quien juegue va a dar un nivel altísimo. Es muy complicado jugar allí. Aprendí mucho allí en la cantera, también en el primer equipo, ha sido fundamental para mí y a día de hoy todavía sigo incluyendo en mi juego cosas que he aprendido allí”, añadió el lateral cedido por el Celta de Vigo en el Levante.

El defensa madrileño valoró positivamente la victoria lograda ante el Elche en la última jornada que supuso el primer triunfo en casa de la temporada. “Era una victoria que nos merecíamos, que hacía falta y, sobre todo, con la ilusión de ganar en casa con la afición que llevan toda la temporada animándonos mucho y ha sido un premio para ellos también. Se ha disfrutado mucho y con ganas de seguir en esa dinámica positiva”, dijo.

Todas las fotos del Levante - Elche en el Ciutat de València / Germán Caballero

“Cuando estás tanto tiempo sin ganar en casa se genera un cierto runrún. Espero que sea la primera de muchas, también hay que decir que muchos partidos que hemos jugado en casa han sido contra rivales de muy buen nivel y eso también influye. Hay que seguir con esta dinámica positiva que vamos en muy buen camino”, comentó.

Además, Manu Sánchez explicó que el vestuario del Levante vive con normalidad, y ajeno a los rumores, los últimos días del mercado de invierno y que el equipo está “muy comprometido” en salir de la zona de descenso a Segunda.

“Yo veo a todo el mundo conectado, muy centrados en lo que tenemos que estar, no veo a nadie disperso ni que esté pensando en otras cosas. Al contrario, sabemos que estamos en una situación complicada, venimos en una dinámica muy positiva a nivel de resultados y estamos todos muy concienciados en que hay que centrarse en el equipo, que eso es lo más importante y en sacar los tres puntos el fin de semana”, finalizó.