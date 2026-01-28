El Real Madrid quiere sellar el billete del Top-8 de Champions en casa de Mourinho

Nadie duda en el Real Madrid que el entrenador preferido de Florentino Pérez es José Mourinho. El dirigente aún mantiene contacto con el portugués, con el que intercambia llamadas y mensajes 13 años después de su marcha del club blanco. Y el destino ha querido que The Special One se cruce con el Madrid hoy en Lisboa, en la jornada final de la liguilla de la Champions.

Preguntado por un posible regreso a Madrid, Mourinho tiró de sorna para responder: "No cuenten conmigo para las telenovelas... Hay buenas telenovelas, pero son muy largas, te pierdes uno o dos capítulos y entonces ya no puedes seguir la historia". El luso fue entrenador blanco de 2010 a 2013, período que quedó marcado por su rivalidad con el Barcelona de Guardiola. Con Mourinho, el Madrid ganó la Copa del Rey en 2011 y la Liga en 2012, pero se marchó sin levantar la décima Champions, que el club perseguía.

Firmeza

Florentino siempre ha dicho que "el único entrenador que ha puesto firme al vestuario en el Real Madrid ha sido Mourinho". Para alguien que ha llegado a afirmar que si por él fuera, al Madrid hasta le sobraba el entrenador, ese elogio es mucho decir. Pérez defendió su llegada al club advirtiendo: "Mourinho se identifica con el ADN del Real Madrid y eso es necesario para poder competir en todos los frentes".

Pero el portugués decidió que su etapa estaba acabada en el Madrid en 2013, cuando el Chelsea le llamó para regresar al banquillo de los blues. Pocos saben que Florentino le pidió explícitamente que no se fuera: "Ya has hecho lo más difícil José, quédate, lo mejor está por venir". Mourinho reconoció años después que irse del Real Madrid fue uno de los mayores errores de su carrera. Aquella negativa a Florentino ha seguido revoloteando en la cabeza de entrenador. Y en la del presidente.

Ahora el técnico se cruza con un Madrid dirigido por Álvaro Arbeloa, el "espartano" de Mourinho. El técnico del Benfica ha abandonado su tono áspero en la sala de prensa y fue ayer cariñoso con el que fuera su lateral: "Álvaro es uno de mis niños. Yo quiero que al Madrid le vaya bien con cualquier entrenador. Imagínate con Arbeloa. Es de mis jugadores favoritos a nivel personal. No fue el mejor jugador que tuve en el Madrid, pero sí de los mejores hombres. Quiero mucho al Madrid y a Álvaro. Solo quiero que les vaya mal este miércoles".

A ganar por necesidad

Mourinho también tuvo palabras para Xabi Alonso, del que comentó: "Es otro de mis chicos. Solo tengo recuerdos positivos de él. Me emocionó jugar contra Xabi. Fue una alegría lo que hizo en el Leverkusen. Lo que pasó en el Madrid es algo que no me interesa. Seguro que su carrera irá en otra dirección y será muy feliz. Es un gran entrenador".

El Real Madrid espera sellar en Lisboa su clasificación para el Top-8 de la Champions para evitar la eliminatoria de octavos, lo que daría tiempo a Arbeloa para seguir reconfigurando el vestuario. Arsenal y Bayern ya están clasificados y los blancos, que son terceros, tienen 15 puntos y un average de +11. Pero hasta la Juventus, que es 15ª con 12 puntos, pelea por entrar. El Madrid se clasificará para octavos si gana en Lisboa. También le puede valer el empate. En caso de derrota, dependerá de otros resultados. El Benfica, que es 29º con seis puntos, lo tiene muy complicado porque necesita ganar y esperar a que le favorezcan otros marcadores.