Valencia Basket abre el Roig Arena al público para el partido ante el Maccabi Tel Aviv

Fumata blanca. El Valencia Basket ha anunciado que el partido de este jueves en el Roig Arena ante el Maccabi Tel Aviv será abierto al público aunque con matices. La entidad taronja rompe así la tendencia de que los encuentros de Euroliga ante equipos israelíes se disputen sin público ante las protestas contra los conjuntos del país de Oriente Próximo por su escalada bélica contra Gaza.

Desde Valencia Basket deslizan que la recomendación policial para que el choque fuera a puerta cerrada no era tan contundente como en la anterior ocasión, cuando el Hapoel visitó el Roig Arena. De ahí que el club haya trabajado durante varios días para que el encuentro se dispute con público, "con el objetivo de no perjudicar a sus aficionados, y no fomentar el agravio comparativo que está suponiendo a nivel competitivo". València será la primera ciudad de España que albergará un partido con público ante un equipo israelí.

Solo titular del abono y con DNI

Así, solo se permitirá la entrada a los 11.500 abonados de Valencia Basket y no se venderá entrada alguna, ni para aficionados locales o visitantes. En este sentido, solo podrá acceder al Roig Arena el titular del abono, ya que se requerirá el DNI para entrar. Aquellos abonados que no sean titulares, deberán acudir junto al titular presentando libro de familia, en caso de ser menores o carta de autorización firmada por el titular en caso de no serlo. La carta de autorización se puede descargar en este enlace.Como se prevé que este proceso identificativo demore la entrada, se abrirán las puertas con mayor antelación de lo habitual (tres horas antes del encuentro, a las 17:45h), por lo que se anima a todos los abonados a que acudan pronto al recinto, ya que el acceso será más lento y evitar colas.

El club destaca, a su vez, que incrementará la seguridad privada del Roig Arena y ha garantizado que contará con un despliegue policial especial de la delegación del Gobierno. En este sentido, la entidad taronja señala que su afición debe disfrutar de los partidos de baloncesto y acabar con el agravio deportivo que se ha estado comentiendo los últimos dos meses, cuando los equipos españoles juegan en canchas de Israel con público (muy bullucioso, por cierto), mientras que los equipos españoles juegan sin público, circuntancia que causa un perjuicio para el conjunto local.

El sexto hombre

El club anima a todos sus abonados a que "se conviertan, como viene siendo recurrente, en el sexto jugador de cara al partido, dando al equipo ese impulso necesario para competir, demostrando a todos los niveles que es posible disfrutar del espectáculo deportivo sin percances, ayudando a que jugar en estas condiciones se convierta en lo habitual y se termine con un agravio que no hace más que perjudicar a la competición y a los equipos españoles".

Noticias relacionadas

Además, se informa que la consigna del Roig Arena se mantendrá cerrada para este partido, por lo que se pide a todos los abonados que lean atentamente los objetos que están prohibidos en el recinto. La tienda oficial también se mantendrá cerrada, pero aquellos que deseen adquirir cualquier producto del Club podrán hacerlo en las pop ups situadas en los distintos anillos del recinto.