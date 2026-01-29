El Celta, fuera de los ocho primeros, se cita con PAOK o Lille en dieciseisavos de la Europa League.

El Celta deberá pasar por la ronda intermedia de los dieciseisavos de final de la Europa League, en la que le espera el PAOK Salónica o el Lille francés, después de empatar este jueves a un gol ante el Estrella Roja, que neutralizó el golazo de Fer López en el minuto 87 con una gran finalización del brasileño Bruno Duarte ante el rumano Ionut Radu en la siguiente jugada.

El encuentro empezó con el Estrella Roja dominando. El campeón serbio no necesita generar muchas ocasiones para exhibir su pegada. Y supo atacar a la defensa gallega buscando a los veteranos Katai y Marko Arnautovic, brillantes cada vez que entraron en escena.

En apenas 20 minutos, el internacional austriaco firmó un doblete que, para alivio de los celestes, fue anulado por el italiano Andea Colombo a instancia del VAR. El primero por una falta por empujón de Katai a Javi Rodríguez; el segundo por un milimétrico fuera de juego.

Entre ambas acciones, el Celta también amenazó después de un robo de Javi Rueda en la presión que casi explota Borja Iglesias, al que Matheus privó del gol con una gran mano.

El guión no varió y el Estrella Roja continuó teniendo más balón. Katai, que hace diez años sonó para reforzar la delantera celeste, volvió a mostrar su clase ante Javi Rueda, pero su pase de la muerta lo desvió Marcos Alonso cuando Stankovic ya estaba preparado para batir a Radu.

Al filo de la media, el Celta disfrutó de una inmejorable ocasión. Javi Rueda profundizó por banda derecha, conectó con Borja Iglesias y el remate del internacional español se estrelló en el poste. Ilaix Moriba, más rápido que los defensas rojiblancos, recogió el rechace, pero Matheus sacó su remate. El guineano pidió penalti por un empujón que el colegiado no señaló.

Ambos futbolistas volvieron a protagonizar la mejor ocasión celeste nada más arrancar el segundo acto. Javi Rueda, tras ganar en velocidad al lateral Tiknizyan, se plantó solo ante Matheus, pero en vez de finalizar buscó asistir a Borja Iglesias, que, muy forzado, no remató entre los tres palos.

El encuentro se tiñó de celeste tras la reanudación, pese a que Dejan Stankovic detectó rápido que Tiknizyan, sustituido por Avdic en el minuto 50, estaba sufriendo ante Javi Rueda. Giráldez también buscó agitar el partido con la entrada de Fer López, Jutglá y Bryan Zaragoza.

Y exfutbolista del Wolverhampton, primer refuerzo invernal del Celta, no necesitó muchos minutos para mostrar su enorme potencial. De sus botas nació otra clarísima oportunidad, malgastada por Jutglà en boca de gol en el minuto 80.

El exdelantero del Brujas, por el que el Celta pagó más de cinco millones de euros el pasado verano, sigue peleado con el gol y eso, en estos momentos, es un lastre para un equipo que depende en exceso del acierto de Borja Iglesias.

Noticias relacionadas

El choque parecía condenado al empate sin goles, pero, con un sutil toque con el exterior desde la frontal, Fer López adelantó al Celta, al que la alegría apenas duró un minuto porque Bruno Duarte, tras ganar la espalda a Marcos Alonso, finalizó maravillosamente ante el rumano Radu.