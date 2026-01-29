El derbi Levante UD-Valencia CF en Orriols ya tiene fecha y horario

Ya hay horario para el derbi de la ciudad de València. El Levante UD recibirá al eterno vecino rival en la jornada 24 de LaLiga.

Ambos equipos, a falta de dos partidos para que se vean las caras, se encuentran en la parte baja de la clasificación. El Levante es penúltimo con 17 puntos, a cinco de la salvación. Desde la llegada de Luís Castro, el conjunto granota ha conseguido siete de los últimos doce en juego. Este fin de semana, reciben al Atlético de Madrid, deprimido tras el fiasco en Champions.

Por su parte, el Valencia, con sus dos triunfos consecutivos, ha conseguido alejarse de la zona de descenso, pero no demasiado tras los buenos resultados de los equipos ‘de abajo’. Antes de visitar al Betis en la Cartuja, el conjunto valencianista ocupa el puesto catorce con 23 puntos, a dos del descenso.

Así, el derbi por todo lo alto se disputará el domingo 15 de febrero a las 18,30 horas. En la ida, venció el Valencia CF gracia a la chilena de Hugo Duro.