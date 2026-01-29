El derbi Levante UD-Valencia CF en Orriols ya tiene fecha y horario
El partido se disputará el domingo 15 de febrero
Ya hay horario para el derbi de la ciudad de València. El Levante UD recibirá al eterno vecino rival en la jornada 24 de LaLiga.
Ambos equipos, a falta de dos partidos para que se vean las caras, se encuentran en la parte baja de la clasificación. El Levante es penúltimo con 17 puntos, a cinco de la salvación. Desde la llegada de Luís Castro, el conjunto granota ha conseguido siete de los últimos doce en juego. Este fin de semana, reciben al Atlético de Madrid, deprimido tras el fiasco en Champions.
Por su parte, el Valencia, con sus dos triunfos consecutivos, ha conseguido alejarse de la zona de descenso, pero no demasiado tras los buenos resultados de los equipos ‘de abajo’. Antes de visitar al Betis en la Cartuja, el conjunto valencianista ocupa el puesto catorce con 23 puntos, a dos del descenso.
Así, el derbi por todo lo alto se disputará el domingo 15 de febrero a las 18,30 horas. En la ida, venció el Valencia CF gracia a la chilena de Hugo Duro.
- La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
- La borrasca Kristin trae nieve a Valencia y complicaciones en algunas carreteras
- Máximo Huerta: 'Cuidar es una manera de despedirse', el mensaje clave de su nueva novela
- Semana Santa 2026: los valencianos tendrán un día festivo más para disfrutar
- Sueca despide a Álex: Rabia e indignación en el adiós más doloroso
- València es una de las 109 ciudades que no ha instalado Zona de Bajas Emisiones
- Llíria denuncia que la Generalitat invertirá 7,7 millones en la CV-35 sin mejoras para la ciudad
- ¿Cuáles son los hospitales valencianos con más saturación y por qué?