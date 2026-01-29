Sigue en directo la presentación de Guido Rodríguez y Unai Núñez

Guido Rodríguez y Unai Núñez, los dos futbolistas incoportados recientemente al Valencia CF, serán presentados este jueves a partir de las 12 horas en el Camp de Mestalla. Ambos se suman a Sadiq como refuerzos para la plantilla que dirige Carlos Corberán. Pese a todo, el mercado de invierno sigue abierto.

Guido aterrizaba en Manises el pasado domingo tras terminar su etapa en el West Ham United para convertirse en nuevo jugador del conjunto valencianista. El mediocentro, de 31 años, inicia así una nueva etapa en La Liga con el objetivo y la ilusión de recuperar protagonismo, liderazgo y regularidad en un momento decisivo de la temporada.

El futbolista, que ya ha entrenado a las órdenes de Corberán, firma hasta el 30 de junio. Tras oficializarse su fichaje, el argentino se mostraba "muy contento de estar aquí. La motivación era venir a un club exigente, con mucha historia. Vengo a tratar de sumar y aportar al club”, señaló. Sobre su rol en el terreno de juego, Guido se definió como un futbolista táctico y comprometido con el colectivo: “Siempre he jugado en el centro del campo. Trato de estar bien ordenado, organizar al equipo, entender el partido y ayudar tanto en defensa como con balón. Me gusta que el equipo sea protagonista”.

Unai Núñez

Por su parte, Unai llebaga antes que Guido y también ha formado parte de las sesiones de esta semana en Paterna. El central vasco, de 28 años, ha estado a préstamo en el Hellas de Verona de la Serie A y jugará en calidad de cedido en Mestalla hasta el proximo 30 de junio de 2026 con una opción de compra no obligatoria que podría rondar los cinco millones, la misma que tenía el club italiano estipulada en su contrato de cesión. Por el momento, el defensor aún no ha sido inscrito oficialmente en LaLiga. Desde el club confían en cerrar la inscripción pronto y aseguran que se trata de un trámite administrativo que debería solucionarse en breve. El objetivo es que Núñez pueda estar disponible también para el partido ante el Betis en La Cartuja y comenzar cuanto antes su integración en el equipo.