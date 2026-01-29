Protesta contra el genocidio de Israel frente al Roig Arena

La visita del Maccabi de Tel Aviv a València para disputar en el Roig Arena el partido de Euroleague ante Valencia Basket, fue aprovechado por unos dos centenares de personas para condenar el "genocidio" que Isreael está cometiendo sobre Gaza, así como para reclamar la exclusión de los equipos de Israel "de la Euroliga y el resto de las competiciones deportivas y culturales europeas" por su escalada bélica en la Franja.

Convocadas por decenas de asociaciones con el lema 'Per genocida fora Israel del bàsquet' (Por genocida, fuera Israel del baloncesto'), las personas concentradas exhibieron pancartas con lemas como 'Fin al genocido, boicot a Israel', 'Esport sí, genocidi no' (Deporte sí, genocidio, no) o 'Del río hasta el mar, Palestina vencerá'. Además, había un gran retrato del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con unas manos manchadas de sangre. Entre los cánticos más repetidos han estado los de '¿Donde están? No se ven / las sanciones a Israel', 'Israel asesina, Europa patrocina', 'Israel no es un país, es una ocupación' o 'Es resistencia, no terrorismo'.

Despliegue policial en el Roig Arena para el Valencia Basket - Maccabi / M. A. Montesinos

Uno de los concentrados se dirigió al resto y a los viandantes que miraban la concentración para pedir que no se normalice "la presencia de criminales de guerra" en València y aseguró que jugadores del Maccabi han sido también miembros de las fuerzas armadas israelíes en virtud del servicio militar de este país. La concentración estuvo seguida por un notable despliegue policial y los agentes retuvieron y alejaron a una persona que, al parecer, llevaba un cartel contrario a las posiciones de los concentrados y una bandera de Israel.