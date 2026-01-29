El Roig Arena se blinda para el Valencia Basket - Maccabi Tel Aviv

Un gran despliegue policial y de seguridad está preparado en el entorno del Roig Arena para que el partido entre Valencia Basket y Maccabi Tel Aviv de este jueves transcurra sin incidente alguno. El club taronja ha decidido que el encuentro se dispute con público, rompiendo la tendencia hasta el momento de que los choques de Euroliga ante conjuntos israelíes se celebren a puerta cerrada.

Así, tanto Valencia Basket como delegación del gobierno han diseñado un plan de seguridad para el encuentro, cuyo comienzo está fijado a las 20,45 horas. Pero desde horas antes, decenas de agentes de Policía Nacional y de la seguridad privada del Roig Arena, velan para evitar cualquier tipo de altercado. Durante el partido del pasado octubre ante el Hapoel, la Delegación del Gobierno desplegó un dispositivo especial de 500 agentes de la Policía Nacional. Para esta ocasión, más de una docena de furgones se reparten por los alrededores del Roig Arena, y se han establecido distintos perímetros en las zonas de explanada y en el espacio donde está prevista la concentración.

Y es que el pasado sábado, casi 200 asociaciones y colectivos sociales hacían público un comunicado exigiendo la exclusión de los equipos de Israel "de la Euroliga y el resto de las competiciones deportivas y culturales europeas" por su escalada bélica contra Gaza. Además, anunciaban una concentración a las 19 horas en la explanada exterior del Roig Arena para protestar contra la programación del Valencia Basket – Maccabi, así como “en solidaridad con Palestina y por el fin de todas las relaciones con Israel. El genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino continúan (casi 500 personas palestinas asesinadas en Gaza desde el inicio del falso alto el fuego y un crecimiento enorme de la violencia contra el pueblo palestino en Cisjordania). Por lo tanto, la movilización en las calles continuará hasta conseguir el fin de todas las complicidades con Israel y hasta una Palestina libre", añadían las entidades en el comunicado.

Solo para abonados

Por su parte, el Valencia Basket, decidía que el encuentro de hoy se dispute con su público en las gradas, concretamente (y únicamente) sus más de 11.000 abonados. El club taronja tomaba esta arriesgada decisión "con el objetivo de no perjudicar a sus aficionados, y no fomentar el agravio comparativo que está suponiendo a nivel competitivo". València es la primera ciudad de España que albergará un partido con público ante un equipo israelí.

Noticias relacionadas

Así, el plan de Valencia Basket pasa por permitirá sólo la entrada de sus abonados y no se ha vendido entrada alguna, ni para aficionados locales o visitantes. En este sentido, solo podrá acceder al Roig Arena el titular del abono, y se requerirá el DNI. Aquellos abonados que no sean titulares, deberán acudir junto al titular presentando libro de familia, en caso de ser menores o carta de autorización firmada por el titular en caso de no serlo. Para evitar colas con motivo del exhaustivo control de acceso, las puertas con mayor antelación de lo habitual, tres horas antes del encuentro, a las 17:45h). De hecho, habrá dos colas, una para titulares del abono y otra para los que no lo son. La entidad ha multiplicado los efectivos de seguridad respecto a un encuentro ‘nomal’, que oscila entorno al medio centenar. Durante esta mañana, el staf del recinto se apresaba en la instalación de vallas en el entorno de las escaleras de accesos, dentro del protocolo establecido de seguridad. Además, la consigna del Roig Arena se mantendrá cerrada para este partido, así como la tienda oficial.