Con todo en el Roig Arena ante Maccabi

Partido grande, a la par que especial, el de este jueves en el Roig Arena. El Valencia Basket recibe al Maccabi Rapyd Tel Aviv (jueves 29, 20:45h, Roig Arena, Movistar+ Deportes) en el encuentro correspondiente a la jornada 25 de la EuroLeague. Y se medirá al conjunto israelí con el apoyo delpúblico, después de que el club taronja decidiera ayer que el partido se celebre a puerta abierta.

Valencia Basket rompe hoy la tendencia de los últimos meses en los que los encuentros de Euroliga ante equipos israelíes se disputaran sin público ante las protestas contra los conjuntos del país de Oriente Próximo por su escalada bélica contra Gaza. De hecho, el club ya jugó sin público el pasado octubre ante el Hapoel en el Roig Arena. De ahí que el club haya trabajado durante varios días para que el encuentro se dispute con la presencia de sus aficionados público, "con el objetivo de no perjudicar a sus aficionados, y no fomentar el agravio comparativo que está suponiendo a nivel competitivo". València será la primera ciudad de España que albergará un partido con público ante un equipo israelí.

Solo titular del abono y con DNI

Así, solo se permitirá la entrada a los 11.500 abonados de Valencia Basket y no se venderá entrada alguna, ni para aficionados locales o visitantes. En este sentido, solo podrá acceder al Roig Arena el titular del abono, ya que se requerirá el DNI para entrar. Aquellos abonados que no sean titulares, deberán acudir junto al titular presentando libro de familia, en caso de ser menores o carta de autorización firmada por el titular en caso de no serlo. La carta de autorización se puede descargar en este enlace.Como se prevé que este proceso identificativo demore la entrada, se abrirán las puertas con mayor antelación de lo habitual (tres horas antes del encuentro, a las 17:45h), por lo que se anima a todos los abonados a que acudan pronto al recinto, ya que el acceso será más lento y evitar colas.

El club destaca, a su vez, que incrementará la seguridad privada del Roig Arena y ha garantizado que contará con un despliegue policial especial de la delegación del Gobierno. En este sentido, la entidad taronja señala que su afición debe disfrutar de los partidos de baloncesto y acabar con el agravio deportivo que se ha estado comentiendo los últimos dos meses, cuando los equipos españoles juegan en canchas de Israel con público (muy bullucioso, por cierto), mientras que los equipos españoles juegan sin público, circuntancia que causa un perjuicio para el conjunto local.

En el apartado meramente deportivo, el conjunto taronja tratará de mantener su buen rendimiento como local en la EuroLeague ante un rival contra el que perdió en la primera vuelta, teniendo opción de mandar el partido a la prórroga y contra el que tiene un balance equilibrado con tres triunfos para cada equipo en los partidos disputados en Valencia. Pedro Martínez, que se convertirá en el técnico taronja con más partidos en Europa al superar los 85 encuentros europeos de Jaume Ponsarnau, cuenta con su plantilla al completo para afrontar este partido. Valencia Basket comienza esta jornada en la séptima posición de la EuroLeague con un balance de 15-9.

El Maccabi Rapyd Tel Aviv, por su parte, llega para visitar por primera vez el Roig Arena tras haber sacado el triunfo en siete de sus últimos once partidos, lo que le ha permitido subir hasta la 14ª plaza de la clasificación con un balance de 10-14. El conjunto amarillo venció la semana pasada al Panathinaikos AKTOR Athens por 75-71 en un partido en el que contaba con las mismas bajas que mantendrá en el choque de mañana (se lo pierden por lesión Lonnie Walker IV, John DiBartolomeo y Zach Hankins) pero en el que a la solvencia habitual de Hoard, Sorkin y Lundberg se unió la mejor versión defensiva de un equipo que ha mejorado mucho atrás y el acierto exterior de Blatt (15 puntos con 5/6 en triples). El partido de esta noche, será la séptima ocasión en la que el Maccabi visite València para un partido de Euroliga. En los seis precedentes, equilibrio total con tres victorias para cada equipo y choques siempre igualados.

Omari Moore analiza el partido

El exterior de Valencia Basket, Omari Moore, comentaba en la previa del encuentro que “jugamos contra Maccabi hace algo más de un mes, en su cancha. Fue un partido muy duro. Tienen una plantilla realmente talentosa y ese día fueron superiores a nosotros. Así que mañana queremos salir con un buen plan de partido, jugar con mucha intensidad e intentar quedarnos con la victoria. Han estado muy fuertes en estos últimos partidos, especialmente en casa. Han ganado mucho. Pero nosotros queremos centrarnos en nuestro plan ofensivo. Creo que los entrenadores han preparado un buen plan contra su forma de defender y su versatilidad, así que si creo que estaremos bien si nos ceñimos a eso. La energía de nuestros aficionados realmente ayuda a nuestro equipo, así que me pone muy contento saber que estarán presentes para darnos su apoyo”.