Un Roig Arena blindado para el Valencia Basket - Maccabi: "Solo venimos a ver baloncesto"

No era un partido más de Euroleague. Se notaba en el ambiente, en las severas medidas se seguridad y en los propios accesos al Roig Arena. Y es que más de una hora antes de que comenzara el duelo entre Valencia Basket y Maccabi Tel Aviv, aficionados taronja guaraban cola para acceder al recinto deportivo y presenciar baloncesto.

El club taronja tomó la decisión de romper la tendencia establecida en los últimos meses en los que los encuentros europeos de baloncesto ante equipos israelíes se disputaran sin público ante las protestas contra los conjuntos del país de Oriente Próximo por la escalada bélica del Gobierno de Netanyahu contra Gaza. De hecho, el club ya jugó sin público el pasado octubre ante el Hapoel en el Roig Arena.

Pero para jugar el partido ante el Maccabi de este jueves, Valencia Basket, en colaboración con la delegación del Gobierno y la Policía Nacional, habilitó un exhaustivo plan de seguridad para contar con sus aficionados en el Roig Arena. Así, solo estuvo permitida la entrada a los más de 11.000 abonados del club, y se les requería el DNI para su comprobación. Aquellos abonados que no sean titulares, tenían que acudir junto con el titular presentando libro de familia, en caso de ser menores o carta de autorización firmada por el titular en caso de no serlo.

Colas para acceder al Roig Arena / José Manuel López

Colas una hora antes del encuentro

Las colas, sobre todo cuando faltaba una hora para el partido, inicio fijado a las 20:45 horas, eran más visibles, aunque el recinto abrió sus puertas a las 17:45 horas para facilitar el acceso. Además, en cada una de la zona de puertas se habilitaron dos colas, una para titulares del abono y otra para los que no lo son para flexibilizar aún más la entrada. En cuanto a la seguridad, la entidad multiplicó los efectivos privados respecto a un encuentro ‘nomal’, que oscila entorno al medio centenar. Los vigilante practicaron cacheos a los aficionados para evitar cualquier sorpresa. También el staf del recinto instaló vallas en el entorno de las escaleras de accesos, dentro del protocolo establecido de seguridad. Además, la consigna del Roig Arena ha estado cerrado para este partido, así como la tienda oficial.

Los aficionados que poco a poco accedían al Roig Arena mostraban tranquilidad y reconocían que acudían a un evento meramente deportivo. “Si los equipos de Israel pueden jugar o no una competición es una decisión que compete a las autoridades deportiva, y eso es una cuestión externa de los aficionados”, decía un seguidor a las puertas del Rpabellón, para añadir que “una vez se ha decidido que el partido se disputa, no dejarnos a los aficionados acudir a animar a nuestro equipo es una cosa que no entendería”. Su acompañante, ambos titulares de los abonos, aseguraban que “no habían tenido problema de seguridad alguno” y que “venimos a ver baloncesto”.

Cacheo a un aficionado, en el acceso al Roig Arena / J. M. López

Cerca de ellos, en otra de las colas de acceso, un padre, titular de los dos abonos, acudía con su hijo. “He tenido que pedir una autorización ahí en taquilla para mi hijo, pero vamos a entrar sin problema”, relataba mientras un vigilante de seguridad le requería la documentación. “Está bien que se controle y hay que seguir la normas”, comentaba otros dos aficionados en el acceso al Roig Arena. La canasta ha ganado.