El Roig Arena vibra con un enorme Valencia Basket

El 'ruido' que rodeaba el partido y a la decisión de abrir o no el pabellón se quedó a un lado tras el inicio del duelo ante el Maccabi. Y el Valencia Basket volvió a hacer valer el factor Roig Arena para sumar una nueva victoria (94-83) en la Euroliga, ante un rival que solo dio su brazo a torcer en los últimos minutos. Y todo en un encuentro coral, con siete jugadores por encima de los 10 créditos de valoración y un Neal Sako que salió ovacionado tras su mejor partido, con 12 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias y 24 de valoración.

El Valencia Basket - Maccabi, en imágenes / Miguel Angel Montesinos

Con la inesperada baja de Matt Costello por unas molestias en la rodilla izquierda y los descartes de Isaac Nogués y Yankuba Sima, Pedro Martínez apostó por un quinteto con Darius Thompson, Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Neal Sako, quien no tardaba en abrir el marcador anotando bajo el aro.

Antes, los jugadores y el Roig Arena rindieron un homenaje a Brad Branson con un respetuoso y emotivo minuto de silencio tras la triste noticia de su fallecimiento el miércoles.

Los taronja dominaban en los primeros minutos, con un parcial de 7-2 tras una entrada de Darius y un triple de Pradilla. Pero la defensa taronja empezaba a sufrir en cada posesión y la falta de acierto en ataque les llevó a estar más de dos minutos y medio sin anotar, en los que el Maccabi logró un sorprendente parcial de 0-11 para ponerse por delante (7-13), liderados por Hoard y Lundberg.

Badio, tras unos primeros minutos sin acierto cara al aro, rompía la racha, pero un nuevo triple de Rayman llevaba a Pedro Martínez a parar el partido con un 9-16 y a hacer tres nuevos cambios dando entrada a López-Arostegui, Jean Montero y Omari Moore., con algo menos de medio cuarto por jugar.

Moore respondía desde el 6,75 a un triple de Blatt y de nuevo el taronja sumaba desde el 4,60 tras dos acciones de Roman Sorkin. Jean Montero se apunba al intercambio de canastas con cinco puntos más que permitieron cerrar el primer cuarto 21-27.

Reacción con triples antes del descanso

Los taronja salían decididos a darle la vuelta al marcador y con dos buenos ataques y defensas, Taylor y Badio reducían la desventaja a solo dos puntos en la vuelta a la pista (25-27).

El Maccabi, sin embargo, mantenía la calma y Blatt primero y Leaf después, con un 2+1, permitían a los visitantes volver a abrir una pequeña brecha que se iría agrandando con el paso de los minutos. Los de Oded Kattash eran superiores en el rebote y aunque el Valencia BC empezó a encontrar su acierto habitual desde el 6,75 con triples de Montero, Moore, Taylor y Puerto, no lograban reducir diferencias ante un rival que se puso 35-47 tras dos tiros libres de Marcio Santos.

Un momento crítico del que salió el Valencia Basket con los triples de Taylor y Puerto, quien anotó el último sobre la bocina para poner a la grada en pie, con todo abierto con 20 minutos por jugar (44-50). Eso sí, la falta de acierto en los tiros libres (44%), con un pobre 4 de 9, pesó también antes del descanso.

Al ritmo de Taylor y Montero

Los taronja volvían de vestuarios con las pilas cargadas, con Taylor arrancando la segunda parte con un triple y Badio y Sako cerrando un parcial de 7-0 que permitía a los locales ponerse por delante, aunque fuera por la mínima (51-50). Una ventaja que lograba mantener Reuvers con un mate tras una canasta de Clark III.

El Maccabi reaccionaba con un 2+1 de Hoard, pero poco después, los taronja volvían a empatar el partido (57-57) tras dos nuevas canastas de Reuvers y Montero. Un tiempo muerto daba aire a los visitantes, que volvían a la pista logrando un parcial de 0-7 con un nuevo triple de Blatt y con Marcio Santos sumando desde el tiro libre, una asignatura que seguían sin aprobar los taronja en este partido.

Los ataques no eran fluidos y el ambiente se tensaba con algunas decisiones arbitrales, pero a pesar de ello, Taylor y Pradilla volvían a devolver la fe en la remontada, cerrando el tercer cuarto con un ajustado 66-68.

Fiesta final en el Roig Arena

Sako, con un mate, empataba el partido en la vuelta a la pista y aunque el Valencia Basket empezó a sufrir una y otra vez para frenar a Jimmy Clark III (con nueve puntos consecutivos), los taronja encontraban el acierto en el tiro en las manos de Montero, Sako, Moore y un Taylor que anotaba un 3+1 para poner a los locales por delante (78-76) a falta de poco más de siete minutos.

Sako, en su mejor partido de taronja, volvía a poner a la afición con un 2+1 y aunque Brisset redujo diferencias con un triple desde la esquina, una entrada de Moore y un tiro de media distancia de Badio ponía el +6 en el marcador (85-79), con menos de tres minutos por jugar.

Montero, desde el tiro libre y Badio, con un espectacular mate tras robo, acabaron por llevar el éxtasis a la grada, que disfrutaba de una nueva victoria en la Euroliga y de un partido que, de no haber sido por el trabajo y la decisión del club de abrir puertas a los abonados, tendrían que haber visto de nuevo por televisión. Noche redonda para los taronja, que acabaron venciendo (94-83) en un partido en el que hasta siete jugadores locales acabaron con más de 10 créditos de valoración, siendo Sako el más valorado con 24 tras 12 puntos y 8 rebotes.