¡Unai Emery suena ya para el Real Madrid!

El cambio de entrenador en el Madrid va camino hacia el desastre. Por el momento, el equipo blanco ya ha quedado apeado de la Copa y se ha complicado mucho su futuro en la Champions en menos de un mes con Álvaro Arbeloa al mando. En el Bernabéu empiezan a tener claro que su figura no tiene recorrido y ya surgen candidatos a suplirle. El Madrid habría contactado ya con Unai Emery, técnico del Aston Villa, para que tome las riendas de un nuevo proyecto.

La etapa de Arbeloa en el Madrid está repleta de irregularidad, aunque el equipo no levanta cabeza. Hubo brotes verdes en la victoria del Villarreal, pero el equipo dio la imagen más lamentable de la temporada ante el Benfica pudiendo perder por goleada. Parece que hasta los jugadores no creen en Arbeloa, que empieza a verse superado por la situación. Lo que queda claro es que no ha sido un revulsivo.

Según el comunicador, Ramón Álvarez de Mon, el club blanco estaría pensando en Unai Emery para reflotar el proyecto de club. Y va más allá. Asegura que ya se han dado contactos entre las partes para conocer la disponibilidad de Emery, que tiene contrato con el Aston Villa hasta el 2029 y está realizando un gran papel en la Premier League.

Según esta información, Unai Emery sería en estos momentos el entrenador mejor colocado para llegar al Madrid a pesar de la insistencia en nombres como Jurgen Klopp o Zinedine Zidane. En todo caso, el Madrid contemplaría el cambio a finales de temporada y podría dar ya este curso por perdido salvo que haya un milagro y los futbolistas salven la situación por encima del entrenador.

Unai Emery no tiene una cláusula de salida específica en el Aston Villa, pero los clubs ingleses siempre se avienen a negociar traspasos de entrenadores en el caso de que los técnicos pidan salir de sus clubs. Eso sí, los traspasos que se han pagado son muy altos. Cabe recordar que el Aston Villa le pagó seis millones de euros al Villarreal para llevarse a Unai a mitades de temporada.

Lo que parece tener claro Florentino Pérez es que no desea un nuevo cambio este curso tras destituir a Xabi Alonso. Ni tampoco hará fichajes en este mercado de enero para solventar las carencias de una plantilla muy descompensada. Todo ya se está preparando para el próximo curso, aunque no se decarta nada si la situación se vuelve insostenible si se acumulan más ridículos.