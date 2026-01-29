La UPV y el Maratón València se unen para impulsar el atletismo en la ciudad

La Universitat Politècnica de València (UPV) y la Sociedad Deportiva Correcaminos (SDC), organizadora del Maratón València Trinidad Alfonso Zurich, han firmado un convenio de colaboración para fomentar la práctica del atletismo tanto entre la comunidad universitaria como en la ciudad de València.

El acuerdo permitirá el uso compartido de la pista de atletismo de la UPV, garantizando el acceso tanto a la SDC como a clubes de atletismo valencianos. La colaboración contempla la realización de actividades formativas, competiciones y programas de captación de talento, así como la promoción de la práctica deportiva entre el estudiantado y la ciudadanía.

El Maratón València contribuirá con 120.000 euros a la remodelación de la pista de atletismo, destinada a adecuarla a todas las modalidades atléticas —excepto los lanzamientos— y a la dotación de equipamiento de musculación y de precalentamiento. Las obras finalizarán previsiblemente antes del segundo trimestre de 2026, tras lo cual la pista estará homologada y disponible para su uso.

El rector de la UPV, José Capilla, ha destacado que “este convenio refuerza nuestro compromiso con la educación y el deporte, generando nuevas oportunidades para que el estudiantado, los deportistas y los clubes valencianos desarrollen su talento y mejoren su rendimiento”.

Experiencia técnica y organizativa

Por su parte, la SDC aportará su experiencia técnica y organizativa para garantizar un uso óptimo de las instalaciones y coordinará, junto con la Fundación Deportiva Municipal, los accesos y las normas de uso de la pista. “Es un orgullo para nosotros poder devolver a los corredores valencianos y a los vecinos de la ciudad lo que aportan a nuestras carreras, ayudando a que València disponga de otra pista de atletismo de uso público y a descongestionar el Tramo III”, señala Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos. La financiación de la remodelación proviene de los excedentes de la edición de 2025 del Maratón València.

Además, se creará una comisión de seguimiento paritaria, integrada por representantes de ambas entidades, para supervisar la ejecución del convenio y la organización de las actividades previstas.

Con esta colaboración, la UPV refuerza su papel como referente en la promoción de la actividad física y el deporte, impulsando una cultura atlética inclusiva y de alto rendimiento en València.