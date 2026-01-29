Valencia CF: un mercado de fichajes para reconstruir la columna vertebral

En su comparecencia pública de principios de octubre, Ron Gourlay, CEO de Fútbol del Valencia CF, afirmó que habría fichajes en cada ventana antes de alcanzar la temporada de la inauguración del Nou Mestalla, la 2027/28. En noviembre, el escocés dio forma con el aterrizaje de Lisandro Isei y su equipo de 'scoutings' la remodelación de la dirección deportiva, una vez que Miguel Ángel Corona y Carmelo del Pozo fueron amortizados. El plan dibujado pasa por anticiparse e ir pensando operaciones a largo plazo, aunque este invierno las urgencias por lo mal hecho en verano ha primado por encima de todo. Los fichajes de Umar Sadiq, Unai Núñez y Guido Rodríguez han venido a corregir las deficiencias de la plantilla cerrada a finales de agosto.

Así, el Valencia, asfixiado por una clasificación en la que ha coqueteado toda la primera vuelta con la zona de descenso, ha ido al mercado de enero con el objetivo de rehacer los cimientos del equipo, descompensado en varias zonas del campo. A pesar de que en el caso de Sadiq se le ha podido firmar un contrato hasta 2028, lo cierto es que las tres llegadas responden, sobre todo, a necesidades inmediatas. Al intento de reconstruir la columna vertebral del conjunto que dirige Carlos Corberán, que ha sido clave en la elección de estos futbolistas.

Sadiq, la peración fallida del verano y el '9' potente que complementa a Hugo Duro

En la delantera, el club ha incorporado, por fin, al perfil que se buscó sin éxito durante todo agosto. Un '9' potente capaz de tirar atrás la defensa, de hacerse valer también al contragolpe más allá de los remates en el área. Un delantero centro complemento del goleador Hugo Duro. Hasta el último día de la ventana estival se negoció con la Real Sociedad por el nigeriano, si bien, no se apostó en lo económico como se ha hecho ahora con cerca de cinco millones de euros. Entonces, se viró de rumbo y se trajo cedido al argentino Lucas Beltrán, atacante que en los últimos tiempos convence por entrega y juego, pero que apenas ha hecho un gol en la Liga, el anotado en el Metropolitano al Atlético de Madrid. Asimismo, un jugador que engancha más centro del campo y delantera que puramente de área.

Unai Núñez probó de lateral derecho en el entrenamiento bajo la lluvia de este miércoles / VCF Media

Unai Núñez, una oportunidad para tapar la herida de Mosquera y... Diakhaby

A diferencia del verano, este enero se ha comenzado la casa por la parte de arriba. No obstante, en la defensa quedaron dos asuntos pendientes. La llegada de un central zurdo, que se ha complicado para ahora por la postura del Famalicao con Justin de Haas, y el hallazgo de un central que supliera a Cristhian Mosquera, que jamás vino. Para esa función se confió en Mouctar Diakhaby, quien había dado un rendimiento notable en la segunda mitad de la pasada temporada tras más de un año gravemente lesionado de la rodilla. Sin Mosquera, Diakhaby se rompió muscularmente los isquios, por lo que tuvo que ser operado y no reaparecerá hasta la próxima campaña. La urgencia hizo a Corberán priorizan el eje diestro de la zaga este enero y se cerró la cesión de Unai Núñez entre un mercado que apenas ofrecía alternativas ajustables a las estrecheces financieras que marca Peter Lim. Del vasco se espera experiencia en la Liga y polivalencia para actuar en línea de tres o en el eje izquierdo, incluso, en el lateral en caso de máxima necesidad.

Argentino por argentino en el mediocentro

Por último, en el eje del centro del campo, Guido Rodríguez es un futbolista que ilusiona a buena parte del valencianismo. Llega para equilibrar un centro del campo en el que Pepelu se ha quedado solo como pivote defensivo debido a la no adaptación de Baptiste Santamaría, quien podría salir antes del 2 de febrero, aunque fácil no parece, ya que el francés prefiere hacerlo en verano con la nueva temporada por empezar. De Guido, con el Mundial y la selección albiceleste en su cabeza, se espera que cumpla con el buen papel que ejerció en la segunda vuelta de la pasada Liga su compatriota Enzo Barrenechea. El ex del Aston Villa fue comprado por el Benfica después de que expirase su préstamo al Valencia. Equilibrio para la columna. El ex del Betis dará aire en el medio y descanso a un Pepelu que lo está jugando todo.

En conjunto, el Valencia CF ha utilizado este mercado como una enmienda a la planificación de julio y agosto. Retoques estructurales para sostener al equipo en una temporada exigente. La dirección deportiva ha optado por corregir errores en busca estabilidad y competitividad en el tramo decisivo del curso.