Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo ValenciaEspolín fallera mayorNiño discapacidadParada moraLugar jubilaciónCausa danaGanador BonolotoPadre ÁngelPrecios vivienda
instagramlinkedin

Aliou Dieng, otro fichaje a punto

El conjunto valencianista, que ya ha cerrado a Justin De Haas, ultima la llegada del futbolista para el próximo mercado de verano

Dieng del Al Ahly de Egipto

Dieng del Al Ahly de Egipto / L-EMV

Pablo Leiva

Valencia

El Valencia CF está cerrando el fichaje del centrocampista maliense Aliou Dieng, que llegará procedente del Al-Ahly SC de Egipto para reforzar la medular del equipo de cara a la próxima temporada. El jugador, de 28 años y con experiencia internacional, se incorporará al club valencianista en julio, en una operación que estuvo cerca de cerrarse para este mercado invernal, pero que finalmente será para el próximo mercado veraniego. Se suma de esta manera a la contratación de Justin de Haas, nombre que adelantó Superdeporte.

Según ha adelantado por su parte Héctor Gómez en Tribuna Deportiva, el acuerdo con Dieng ya estaría incluso totalmente cerrado y ya se habrían firmado incluso los documentos que atan el futuro del futbolista a la entidad de Mestalla. El futbolista aterrizará en Paterna a partir del próximo 1 de julio en una operación que ha liderado la nueva secretaría técnica con Lisandro Isei como principal valedor del futbolista.

La dirección deportiva del Valencia CF, encabezada por Ron Gourlay, tiene buenos informes de Aliou Dieng en todos los parámetros. Desde su capacidad para recuperar balones hasta su perfil táctico y capacidad de mejora, a pesar de no ser un futbolista con experiencia en las grandes ligas y con una edad baja. En cualquier caso, aterrizará en Mestalla para aportar físico en el centro del campo, algo que va en la línea del perfil de futbolistas que se estaba rastreando en el mercado.

Aliou dieng

Aliou dieng / EFE

Mercado de invierno

El conjunto valencianista ha trabajado este mercado de invierno con muchas operaciones sobre la mesa y lo cierto es que ha podido cerrar varios de los 'planes A' que tenía sobre la mesa. El objetivo de la defensa era poder traer a De Haas, pero al mismo tiempo se quería un central que conociera LaLiga. Por eso se trabajó en la incoporación tanto del holandés como de otro perfil, el caso de Unai Núñez. Finalmente se consiguió al español, pero el Valencia CF ha logrado cerrar también la llegada del zaguero del Famaliçao para el mercado veraniego. Libre y sin coste, permitiendo cerrar la incorporación de un defensa que está dando un gran rendimiento en Portugal.

Noticias relacionadas

En el caso del centro del campo, y dado la clasificación en la tabla, el club quería asegurarse un perfil de más rendimiento inmediato como el de Guido Rodríguez aunque no estuviera jugando en Inglaterra. De hecho, Dieng estuvo muy cerca de venir ahora en invierno cuando las negociaciones por Guido Rodríguez estuvieron al borde de romperse. Finalmente todo salió adelante con el argentino y el club de Mestalla ata de esta manera a Dieng para verano.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Máximo Huerta: 'Cuidar es una manera de despedirse', el mensaje clave de su nueva novela
  2. La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
  3. La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
  4. El padre Ángel se muda al Cabanyal
  5. Fallece Laia Rico, profesora, cineasta y periodista en Canal 9
  6. La Aemet vuelve a activar el aviso rojo en la península: dónde golpeará lo peor del nuevo temporal y cómo afectará a Valencia
  7. La diputación pone fin a las reducciones de jornada con salario íntegro para sus funcionarios
  8. Dos universidades valencianas se cuelan entre las 200 mejores de Europa

Ramiro Iglesias: «Invertir en Private Equity es invertir como te imaginas»

Ramiro Iglesias: «Invertir en Private Equity es invertir como te imaginas»

Celebrar una boda en The Westin Valencia: elegancia atemporal en el corazón de la ciudad

Celebrar una boda en The Westin Valencia: elegancia atemporal en el corazón de la ciudad

La diferencia entre las indemnizaciones de Adamuz y la dana reabre la batalla Generalitat-Gobierno

La diferencia entre las indemnizaciones de Adamuz y la dana reabre la batalla Generalitat-Gobierno

Fortín

Fortín

La UPV presenta una microtuneladora estudiantil que competirá entre los 8 mejores equipos del mundo en un reto impulsado por Elon Musk

La Universitat de València celebra un congreso sobre apellidos valencianos: origen, evolución y distribución

La Universitat de València celebra un congreso sobre apellidos valencianos: origen, evolución y distribución

Restauran el manto con el que la Virgen abandonó el Ayuntamiento tras la Guerra Civil

Restauran el manto con el que la Virgen abandonó el Ayuntamiento tras la Guerra Civil

Homenaje a Álex, el menor de 13 años asesinado, en su colegio de Sueca: "Nadie está preparado para una pérdida de esta magnitud"

Homenaje a Álex, el menor de 13 años asesinado, en su colegio de Sueca: "Nadie está preparado para una pérdida de esta magnitud"
Tracking Pixel Contents