Los cables que sustentarán la cubierta del Nou Mestalla

El Nou Mestalla sigue dando pasos firmes hacia su definitiva puesta de largo, prevista para el verano de 2027. En las instalaciones del futuro feudo valencianista ya reposan los primeros cables que sostendrán la gran cubierta del estadio, una estructura llamada a convertirse en uno de los elementos más icónicos del nuevo coliseo blanquinegro.

La responsabilidad de fabricar estas auténticas “venas de acero” recae en Pfeifer Structures, una prestigiosa empresa alemana con sede en Memmingen, al sur del país, y una dilatada trayectoria en grandes infraestructuras deportivas. No es una recién llegada al fútbol de élite: su sello ya está presente en estadios de referencia como San Mamés, el Volksparkstadion del Hamburger SV o la MHPArena del VfB Stuttgart.

Para el Nou Mestalla, Pfeifer está produciendo distintos tipos de cables fundamentales para la estabilidad y resistencia de la cubierta. Por un lado, los cables de arrostramiento, encargados de rigidizar la estructura de los pilares; por otro, los del anillo de tensión, que conforma la parte interior de la estructura metálica; y, finalmente, los cables radiales, que conectan dicho anillo de tensión con el anillo de compresión exterior. Piezas clave que serán instaladas en los próximos meses y que marcarán un antes y un después en la silueta del estadio.

Un peso de 4800 toneladas

La magnitud del proyecto impresiona: la cubierta del Nou Mestalla tendrá un peso aproximado de 4.800 toneladas y estará sostenida por 50 pilares de acero S355, un despliegue técnico de primer nivel pensado para durar décadas y convertirse en un referente arquitectónico.

Pero el nuevo estadio no solo mira al futuro desde el punto de vista estructural. También lo hace desde la sostenibilidad. Octopus Energy, Sustainable Founding Partner del proyecto, implementará en la cubierta una instalación fotovoltaica compuesta por paneles solares con sistema de gestión inteligente, situados en el perímetro exterior. Una apuesta clara por la eficiencia energética y el respeto medioambiental.