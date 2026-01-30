Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Niño discapacidadPrecios viviendaRetrasos AVEParada moraValència culturalPadre ÁngelResidencias mayores
instagramlinkedin

EUROPA LEAGUE

El Celta se jugará el pase a octavos de final con el PAOK griego

Bryan Zaragoza, en un partido con el Celta de Vigo en la Europa League.

Bryan Zaragoza, en un partido con el Celta de Vigo en la Europa League. / EP

EFE

Madrid

El PAOK griego será el rival del Celta en la eliminatoria de dieciseisavos de final (play-offs) de la Liga Europa, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El encuentro de ida se disputará en el estadio Toumba de Salónica el día 19 de este mes y la vuelta tendrá lugar en Balaídos el 26.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents