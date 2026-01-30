Compromís califica de indignante que Pérez Llorca quiere gastarse más de 10 millones públicos en una carrera de barcos

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado hoy "de indignante" que el Consell del PP quiera gastarse más de 10 millones de euros públicos en la celebración de tres ediciones del SailGP, una carrera de embarcaciones de vela.

Para el síndic de Compromís "mientras nos dicen que no hay dinero para pagar psicólogos a las víctimas de la dana, mientras recortan en vivienda, en sanidad, en educación, en servicios sociales, ahora quieren gastar el dinero de todos en un evento que será otra gran ruina para los valencianos y valencianas. Ya conocemos el modus operandi del PP con estos eventos que siempre acaban igual, con un gran agujero en los presupuestos públicos y ningún beneficio para la ciudadanía"

Baldoví ha señalado que, en una respuesta parlamentaria de diciembre de 2024, el propio Consell trasladó que "en consecuencia de la catástrofe ocasionada por la dana del pasado 29 de octubre" se había decidido "cesar todo tipo de negociación relativa a la posibilidad de realizar grandes eventos náuticos deportivos como SailGP en la Comunitat Valenciana, por considerar que en estos momentos la Generalitat debe concentrar sus recursos y esfuerzos en los trabajos de recuperación. de la normalidad y reconstrucción de las zonas afectadas".

"Auténtica vergüenza"

Por ello, el síndic de Compromís ha considerado "una auténtica vergüenza" que den por superada la reconstrucción de las zonas afectadas destinando más de 10 millones de euros a este evento náutico. "Que le pregunten a los vecinos de las comarcas afectadas si ya ha finalizado la reconstrucción, mientras continúan ascensores sin arreglar e infraestructuras sin poner en marcha. Desde Compromís exigimos que el dinero público se destine a lo que realmente mejora la vida de los ciudadanos" ha concluido Baldoví.