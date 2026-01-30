El Valencia CF busca un fichaje sub-23: Buba Sangaré, pretendido por el club, es una opción

El Valencia CF asume la dificultad de que se produzcan salidas para fichar un extremo o un central de rendimiento inmediato, las prioridades planteadas por el cuerpo técnico a la dirección deportiva liderada por Ron Gourlay, CEO de Fútbol. Para estas dos posiciones, el club tenía varios jugadores trabajados. Sin embargo, la alternativa creciente, en esta recta final de enero, de que el último refuerzo sea un joven menor de 23 años con ficha en el Valencia Mestalla abre el abanico de posibilidades... y demarcaciones. Bajo esta premisa aparece un futbolista al que el Valencia ha querido en las dos ventanas anteriores y al que tampoco ha perdido la pista este invierno, como informó este diario hace unos días: Buba Sangaré.

La entidad blanquinegra ha entrado en la recta final del mercado de invierno sin fichas disponibles tras las contrataciones de Umar Sadir, hasta junio de 2028, y de Unai Núñez y Guido Rodríguez hasta el próximo 30 de junio. Además, lo hace también con opciones reducidas de que cristalice algo dentro de la operación salida. En este sentido, jugadores como Dani Raba o Baptiste Santamaría no se han abierto a un cambio de aires por el momento y, de tener que hacerlo, la previsión de ambos es aguardar al verano. Por otro lado, Eray Cömert finaliza contrato dentro de cinco meses y, desde el 1 de enero, puede libremente negociar un nuevo contrato con cualquier club con vistas a la próxima temporada.

Por ello, el Valencia acepta con el paso de los días esa dificultad de dar salida a algún jugador de la plantilla profesional del primer equipo. Ni llegan ofertas ni los jugadores están por la labor de abandonar el equipo. La intención final pasaba por reforzar el extremo o el centro de la defensa con otro jugador con experiencia en la élite, siempre y cuando se produjera una salida para liberar una ficha. El club mantiene varios perfiles trabajados en la recámara, incluso se ha guardado la opción del central Justin de Haas, apalabrado para el verano, si bien, con mínimas opciones de que el Famalicão abandone su enrocamiento, solicitando ahora cantidades no lógicas por un jugador libre desde el mes de julio.

Justin De Haas / EFE

Poco a poco, el escenario se ha complicado. Hoy, a falta de cuatro días para el cierre, todos los caminos apuntan al jugador sub-23. El club trabaja en esta dirección en los últimos días ante dicha complejidad de que salgan jugadores del primer equipo. La opción de traer un futbolista con ficha de filial abre el abanico de las posiciones a reforzar. Una de las operaciones que encaja y está, de nuevo, encima de la mesa es la del español de origen maliense Buba Sangaré.

Un pretendido que ha ganado polivalencia

Desde su marcha del Levante en junio de 2024, rumbo a la AS Roma, el Valencia ha suspirado por este lateral derecho. El pasado verano, tal y como informó SUPER, es cuando más cerca estuvo de traer al ilicitano de 18 años de vuelta a la ciudad del Turia. La Roma no cedió. Aun así, volvió a preguntarse a la entidad italiana, semanas atrás, por si rebajaba la opción de compra en una cesión y, según ha podido confirmar este medio, en las últimas horas se ha vuelto a contactar en un intento de activar la operación. El objetivo es que los romanos acepten una cantidad que haga viable que dentro de unos meses se pueda comprar al jugador en propiedad. Eso sí, los italianos, sabedores de la progresión de Sangaré, tampoco han estado dispuestos hasta ahora a perder control sobre el joven.

Buba continúa sin debutar en el primer equipo de la Roma, pero sus actuaciones con el filial romanista en la liga Primavera está siendo buenas y más regulares que hace un año. Además, con el añadido de que, fuerte y veloz, Sangaré se está mostrado como un jugador polivalente. Capaz de jugar como central en defensa de tres desde la etapa formativa, el de Elche está siendo titular como jugador de banda en medio campo, tanto por el costado izquierdo como por el derecho.