València acoge el Gran Premio Internacional 2026 con la presencia de destacados atletas españoles

Ya está todo listo para el Gran Premio Internacional Valencia 2026, que se celebrará mañana 31 de enero a partir de las 18 horas en el Palau Velódromo Luis Puig, y en el que participarán algunos de los mejores atletas de España como el valenciano Quique Llopis, Adrian Ben, Jaël-Sakura Bestué y Rocío Arroyo. Los cuatro han estado hoy en la presentación del evento que ha tenido lugar en la Fundación Trinidad Alfonso y todos ellos han asegurado que saldrán a buscar sus mejores marcas.

Quique Llopis, subcampeón de Europa de 110 metros vallas, ha explicado que se está encontrando muy cómodo en la preparación, “estoy corriendo 7:50 con mucha más facilidad que años atrás y eso nos da la sensación de que podemos hacerlo mucho mejor, pero el tiempo lo dirá”.

En la misma línea, Jaël-Sakura Bestué ha confesado que está “muy fuerte”. “Llevo varios años con una idea en la cabeza y me quedo ahí, en el 7:18. Mañana saldré a darlo todo y si sale una buena carrera, una buena salida y puedo llegar a hacerlo todo bien, pues quién sabe…”.

Por su parte, Adrián Ben también llega muy bien a València, que ha confesado que es una de sus ciudades favoritas. “Yo me encuentro muy bien, mi marca personal es 3:36.95 y he venido aquí a batirla. Es una pena que Carlos (Sáez, otro de los favoritos en los 1.500) no vaya a poder venir. Esta carrera va a ser mejor que el Campeonato de España porque va a correr Pol (Oriach) y solo faltaría Nacho (Fontes). Después de la Vallecana, vuelvo a mi hábitat natural. En Sudáfrica hemos trabajado muy bien, cogiendo forma. Y ahora solo queda que nos respete la altura y no nos dé ese bajón. Intentaré seguir a la liebre y hablar con Pol y con Mariano (García) para dar zapatilla y ver dónde podemos llegar. La actitud no va a faltar”, ha asegurado.

Para Rocío Arroyo, que se estrena en Valencia como profesional, “este año después de todo el boom del año pasado, me he puesto una presión que a veces me sobrepasa y que tengo que empezar a trabajar esto. Mi objetivo es Birmingham pero también el Mundial de Torun (20 al 22 de marzo) así que con la mínima me conformaría, pero los atletas siempre queremos más”.

La presidenta de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana, Mª José Orugo, ha deseado suerte a todos los atletas y ha señalado que “estas competiciones vienen muy bien para poder dar a conocer el trabajo que hacen los grandes atletas valencianos y también que vengan otros de fuera”. “Tenemos mucho trabajo por delante y estamos muy emocionados y orgullosos de lo que se viene”, ha resaltado. También Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, ha declarado estar “encantado” con todo lo que se está fraguando en el atletismo Valencia, con el Campeonato de España y el Europeo el año que viene. “Mañana vamos a poder ver a jóvenes del Proyecto FER y les deseamos a todos mucha suerte y ojalá sea un día extraordinario y celebremos un día exitoso”.

Convertir el GP en un referente internacional

En el acto también ha intervenido Juan Botella, director general de la SD Correcaminos, entidad organizadora del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich que es nuevo patrocinador del GP de Valencia y ha adelantado que el objetivo es que el GP Internacional de Valencia sea uno de los mejores del mundo. “En el Maratón Valencia queremos dar un paso más, pasando de la ruta a organizar un mitin de atletismo. Queremos que el GP de Valencia sea lo mismo que es el maratón en el mundo y vamos a trabajar para que así sea”. “Queremos que algún día, cualquier atleta del mundo cuando vaya a hacer el calendario, tenga que pensar en Valencia”, ha añadido.