El Valencia CF y el Alcoyano acuerdan un memorial para homenajear a Fernando Martín y su trayectoria futbolística

El Valencia CF y el CD Alcoyano han acordado la creación del Memorial Fernando Martín para homenajear al que fuera técnico de la Academia VCF y del VCF Femenino, y leyenda del conjunto blanquiazul, así como a sus familiares que perdieron la vida en un trágico accidente marítimo en Indonesia.

El memorial nace con la intención de honrar la memoria de Martín "con su gran pasión y siendo protagonistas dos de los clubes que más han marcado su trayectoria", afirman desde el Valencia CF en un comunicado. Este 2026 tendrá lugar la primera edición.

Como técnico, Martín llegó a la Academia VCF hace más de una década y formó parte de diferentes cuerpos técnicos de equipos masculinos hasta que el pasado curso pasó a formar parte del staff del primer equipo del VCF Femenino para esta campaña tomar las riendas del VCF Femenino B.

Dilatada trayectoria

Como jugador, fue un defensa central muy completo que pasó también por la Academia VCF antes de iniciar una trayectoria profesional que le llevó a clubes como CD Dénia, Pego CF, CD Eldense, Benidorm CD, Cultural y Deportiva Leonesa, FC Cartagena, CF La Nucía y Paterna CF, entre otros. Pero, su etapa más destacada fue en las filas del CD Alcoyano, equipo en el que militó durante cuatro campañas, logrando un histórico ascenso a Segunda División, con José Bordalás en el banquillo.