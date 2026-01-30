Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El centrocampista Mayssam Benama, ex capitán de Francia Sub-20, se une al Valencia CF desde el FC Annecy

El nuevo jugador valencianista procede de la cantera de la AS Monaco

Benama posa con la camiseta del Valencia CF

Benama posa con la camiseta del Valencia CF / L-EMV

Redacción Levante-EMV

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el FC Annecy para el traspaso de Mayssam Benama. Mayssam Benama, de 20 años, es un centrocampista que llega a la Academia VCF para incorporarse a la disciplina del VCF Mestalla.

El nuevo jugador valencianista, formado en la cantera de la AS Monaco, ha pasado por diferentes categorías inferiores de la selección francesa hasta llegar a la Sub-20, siendo capitán en la Copa Mundial Sub-20 Chile 2025 en la que Francia terminó en cuarto lugar.

La incorporación de Mayssam Benama es la tercera del VCF Mestalla en este mercado de invierno para tratar de huir de las posiciones de descenso del grupo III de la Segunda RFEF.

