El centrocampista Mayssam Benama, ex capitán de Francia Sub-20, se une al Valencia CF desde el FC Annecy
El nuevo jugador valencianista procede de la cantera de la AS Monaco
El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el FC Annecy para el traspaso de Mayssam Benama. Mayssam Benama, de 20 años, es un centrocampista que llega a la Academia VCF para incorporarse a la disciplina del VCF Mestalla.
El nuevo jugador valencianista, formado en la cantera de la AS Monaco, ha pasado por diferentes categorías inferiores de la selección francesa hasta llegar a la Sub-20, siendo capitán en la Copa Mundial Sub-20 Chile 2025 en la que Francia terminó en cuarto lugar.
La incorporación de Mayssam Benama es la tercera del VCF Mestalla en este mercado de invierno para tratar de huir de las posiciones de descenso del grupo III de la Segunda RFEF.
Suscríbete para seguir leyendo
- Máximo Huerta: 'Cuidar es una manera de despedirse', el mensaje clave de su nueva novela
- La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
- Fallece Laia Rico, profesora, cineasta y periodista en Canal 9
- La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
- La Aemet vuelve a activar el aviso rojo en la península: dónde golpeará lo peor del nuevo temporal y cómo afectará a Valencia
- La diputación pone fin a las reducciones de jornada con salario íntegro para sus funcionarios
- Dos universidades valencianas se cuelan entre las 200 mejores de Europa
- La borrasca Kristin trae nieve a Valencia y complicaciones en algunas carreteras