La VCV y Tuawa by Global Omnium organizan el ‘III Desafío ‘Yo sí que voy’

La Volta a la Comunitat Valenciana (VCV) y Tuawa by Global Omnium celebrarán el próximo domingo 8 de febrero el III Desafío ‘Yo sí que voy’, una iniciativa que aspira a reunir al mayor número de mujeres jamás visto sobre un podio deportivo, compartiendo este espacio simbólico con las tres primeras clasificadas de la 8ª VCV Féminas – Gran Premio Tuawa.

El desafío se desarrollará en el Tinglado II del Puerto de Valencia, coincidiendo con la llegada de la última etapa de la ronda femenina, que se ha consolidado como una de las pruebas más destacadas para visibilizar y apoyar el deporte femenino, más allá del ciclismo. Además, este año el reto refuerza su vertiente solidaria: por cada inscrita, Tuawa donará 1 euro a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), combinando deporte, salud y compromiso social.

Una experiencia deportiva abierta y participativa

El ‘Desafío Yo sí que voy’ será una de las muchas actividades que la VCV ha programado, que abarcan otras disciplinas deportivas ya que a primera hora de la mañana, desde las 8.30 h, arrancará la gran fiesta del deporte valenciano entono a la prueba ciclista con una carrera suave de 5 kilómetros para todas las edades y abirto al público por el entorno de La Marina, con punto de encuentro en la Plaza del Agua, junto a la escultura de La Pamela. Tras la carrera, los participantes podrán disfrutar de una clase de activación y recuperación, acompañada de snack saludable, gentileza de Gold Nutrition (ambas actividades con aforo limitado).

Todas las mujeres inscritas en el desafío recibirán un regalo conmemorativo por parte de Tuawa by Global Omnium y entrarán en el sorteo de 10 entradas para la zona VIP de la VCV.

Las inscripciones pueden realizarse a través del siguiente enlace: https://soluciones.tuawa.es/vuelta-comunidad-valenciana-feminas/

Subir al podio para hacer historia

El momento central del día llegará con la invitación a presenciar en directo la llegada a meta de la 8ª VCV Féminas – Gran Premio Tuawa, con llegada prevista sobre las 11:30 horas, así como la posterior subida al podio de todas las participantes al desafío, junto a la campeona, la segunda y la tercera clasificada de la prueba.

“El reto ‘Yo sí que voy’ nació con la idea de dar visibilidad y respaldo al deporte femenino. Queríamos una imagen potente, colectiva y simbólica, y ese podio lleno de mujeres lo representa todo”, explica Silvia Tirado, directora de la VCV Féminas. “Es una iniciativa que iniciamos hace dos años y que cada edición gana más sentido y participación”.

La Gran Fiesta del Deporte Valenciano en La Marina

De forma paralela al desafío ‘Yo sí que voy’, la VCV ha preparado una Fan Zone abierta a todos los públicos en la dársena del Puerto, antes y después de la llegada de la prueba femenina y masculina, desde las 9:00 hasta las 17:30 horas. El espacio contará con animación musical, talleres, juegos infantiles, zonas de restauración, escenario con charlas de deporte y nutrición así como diferentes expositores comerciales ubicados junto a la línea de meta y el podio de la VCV Féminas. Todas las actividades serán de acceso libre, pensadas para un público familiar y amante del deporte.