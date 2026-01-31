Corberán descarta a Raba en plena recta final del mercado
El técnico del Valencia CF deja fuera de la convocatoria al cántabro por decisión técnica
Mensaje del entrenador a las puertas del cierre de mercado el lunes a las 23:59 horas
César Tárrega, Copete y Foulquier viajan a Sevilla. Tres canteranos completan la lista
Andrés García
El Valencia CF viaja a Sevilla con novedades en la lista de convocados para el partido de LaLiga (16:15 horas) contra el Real Betis en La Cartuja. Carlos Corberán podrá alinear por primera vez a sus dos últimas incorporaciones en el mercado de invierno. Guido Rodríguez y Unai Núñez completaron el último entrenamiento con normalidad en la ciudad deportiva de Paterna y forman parte de la expedición blanquinera.
El mediocentro argentino y el central vasco tendrán la oportunidad de debutar como valencianistas si así lo estima oportuno el entrenador. Unai parte con más opciones de ser titular en el centro de la defensa al lado de Copete o Eray Cömert, mientras que Guido esperará su momento desde el banquillo curiosamente ante su exequipo. Pepelu y Filip Ugrinic arracarán en el doble pivote.
Mensaje a Raba
La gran sorpresa en la convocatoria ha sido la ausencia de Dani Raba. El cántabro es uno de los nombres propios en este final del mercado de invierno. Corberán, como ha dejado claro en rueda de prensa, no descarta que hayan novedades de aquí al cierre del mercado. El jugador siempre ha mantenido la idea de quedarse a pesar de su poco protagonismo en la primera vuelta. El mercado se cierra este lunes 2 de febrero a las 23:59 horas.
César Tárrega viaja
La otra gran sorpresa en la lista ha sido la entrada en la lista de César Tárrega. El central de Aldaia se ha recuperado de su esguince de 2-3 semanas en el ligamento colateral de su rodilla izquierda y viaja con el equipo a Sevilla, aunque no partirá como titular. La idea del cuerpo técnico es que forme de inicio contra el Athletic en la Copa y el Real Madrid en LaLiga.
Con Copete y Foulquier
Corberán ha podido recuperar a Copete y Dimitri Foulquier. El central y el lateral derecho han estado toda la semana entre algodones con un plan físico especial del cuerpo técnico.
El técnico cuenta con las bajas ya sabidas de Julen Agirrezabala y Thierry Rendall por lesión y Cristian Rivero por sanción, además de Mouctar Diakhaby ya sin ficha federativa por su lesión de larga duración.
Tres canteranos
Vicent Abril repite en convocatoria con rol de segundo portero por detrás de Stole Dimitrievski. También viajan a Sevillas los canteranos Pere Joan y Rubo Iranzo.
