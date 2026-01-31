Oficial: Gonzalo Villar vuelve a casa

El Elche CF ha anunciado en el descanso del partido contra el Barcelona el fichaje de un viejo conocido de su afición y de la del Valencia CF. El club franjiverde ha llegado a un acuerdo con el Dinamo Zagrev para la cesión de Gonzalo Villar. Así lo ha comunicado a través de sus redes sociales:

El Elche Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con el Dinamo Zagreb para la cesión de Gonzalo Villar, con opción de compra.

Gonzalo Villar del Fraile (Murcia, 23/03/1998) se formó en la cantera del Elche CF y rápidamente dio el salto al primer equipo, donde destacó por su calidad, visión de juego y capacidad para consolidarse como un jugador importante en el centro del campo. Su rendimiento en el Martínez Valero le permitió dar el siguiente paso en su carrera fichando por la AS Roma, donde continuó su crecimiento en competiciones nacionales e internacionales.

Centrocampista internacional con España en categorías inferiores, Gonzalo Villar se caracteriza por su gran capacidad para organizar el juego, su precisión en el pase y su sentido táctico, aportando equilibrio y solidez al equipo. Con experiencia en competiciones europeas, combina técnica, inteligencia en la distribución del balón y llegada al área rival, sumando madurez competitiva a un equipo que busca consolidarse en Primera División.

Noticias relacionadas

El regreso de Gonzalo Villar al Elche CF refuerza el centro del campo del equipo y aporta conocimiento del club. ¡Bienvenido de nuevo a casa, Gonzalo!