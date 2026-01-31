Oxígeno en forma de empate para el Levante
El equipo granota resiste ante el poderoso Atlético de Madrid y confirma la dinámica ascendente con Luís Castro en el banquillo
Con este resultado, el Levante suma 8 puntos de los últimos 15 y duerme a 4 puntos de permanencia
Sorloth es trasladado al hospital por un fuerte golpe en la cabeza con Matías Moreno, que también tuvo que ser sustituido
El Levante UD respiró una noche más. El empate ante el Atlético de Madrid le dejó un punto que es oxígeno en su carrera por la permanencia, una bocanada discreta en medio del apremio. Desde la llegada de Luís Castro, el equipo ya ha reunido ocho de quince posibles, y este resultado llega respaldado por la victoria frente al Elche CF, un leve colchón en la pelea por no descolgarse. No fue triunfo, pero sí confirmación: el Levante ha encontrado una línea ascendente y, sobre todo, una virtud nueva en su fragilidad, la de convertir cada partido en un ejercicio de supervivencia rentable.
El partido nació condicionado por esa urgencia local y el control del Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco se adueñó del balón desde el arranque y empujó al Levante hacia un repliegue ordenado, con líneas juntas y pocas concesiones. El dominio fue territorial, no emocional: mucho toque y escasa profundidad. Pesaban las necesidades granota, acentuadas por el triunfo del Real Oviedo ante el Girona FC, y el primer acto avanzó espeso, sin áreas y con más táctica que vértigo, hasta que el Levante equilibró el choque con un breve paso al frente.
Tras el descanso, los de Diego Simeone aceleraron, pero el partido giró con la lesión de Pablo Barrios, que desordenó la medular visitante y abrió el mejor tramo local. Ahí emergieron los porteros: primero Matt Ryan, decisivo ante Julián Álvarez, frustrado durante el rato que jugó; después Jan Oblak, con una mano prodigiosa a un cabezazo que ya cantaba gol.
Antes, la primera parte había quedado marcada por el choque de cabezas entre Alexander Sorloth y Matías Moreno, que dejó a ambos groguis sobre el césped. Sorloth fue evacuado al hospital por precaución, mientras Moreno también tuvo que ser sustituido, en su caso por Manu Sánchez.
El Atlético fue perdiendo el mando y el Levante terminó por administrar el punto, bajó el ritmo y cerró espacios.
El empate selló una noche de contención. Para el Levante, oxígeno; para el Atlético, una oportunidad diluida entre cambios, paradas y una persistente sensación de atasco.
