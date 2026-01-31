Los planes de Corberán con Guido: Virtudes, compatibilidad con Pepelu y contrato

Carlos Corberán ha hablado por primera vez de Guido Rodríguez. El técnico del Valencia CF ha sido protagonista este sábado en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Real Betis en La Cartuja. El de Cheste, aunque está centrado en el partido de Sevilla, ha tenido palabras para el argentino después de la oficialidad de su fichaje.

Corberán ha asegurado que el argentino se puede complementar con Pepelu y cualquier centrocampista de la plantilla: "Es un refuerzo más que nos da más posibilidades en el centro del campo. Puede jugar con cualquiera de nuestros centrocampìstas"

Sobre su situación contractual, firmado hasta el 30 de junio de 2026, el técnico ha asegurado: "Yo no me centro en negociar los contratos, son aspectos ajenos a mi". Además ha valorado la experiencia y el conocimiento de la Liga con la que llega al equipio. "Me quedo con que está aquí, con experiencia y conocimiento de LaLiga y contento de tenerlo".

En la convocatoria

Coberán ha confirmado que Guido como Unai estarán en la lista de convocados para viajar a Sevilla. "Tanto él como Unai han podido completar los entrenamientos con normalidad y estarán en la convocatoria"