Quique Llopis vuelve a poner en pie a València y acaricia el récord de España

Quique Llopis volvió a poner en pie a las más de 2000 personas que asistieron este sábado al Gran Premio Internacional de Valencia con una victoria estelar en los 60 metros vallas. El gandiense, amo y señor de las vallas cortas en España, no tuvo rival en el Palau Velódromo Luis Puig y estuvo a punto de brindar a su público un récord de España que habría sido el broche de oro a una gran tarde de atletismo.

Ya había amenazado Llopis en semifinales, parando el crono en 7.55 segundos que prometían alegrías para la gran final. En la última prueba del Gran Premio, los 7.48 que el propio gandiense y Orlando Ortega comparten como récord de España eran el objetivo. Pero el disparo volvió a estrellarse en la madera, como hace un año: 7.53.

València es sinónimo de récords, y el Gran Premio no podía ser menos. La vallisoletana Claudia Gutiérrez se reafirmó como la gran perla del mediofondo español batiendo la plusmarca nacional sub20 de 3000 metros con 9:14.65… y fuerza para más. “La verdad es que no esperaba batir el récord, aunque venía bien por arriba del cross, eso sí. He acabado bastante bien y no me he notado cargada de piernas, así que creo que tengo algo más en las piernas”, aseguró al término de la prueba.

La italiana Micol Majori, ganadora del 3000 femenino en el Luis Puig. / Fernando Bustamante

3000 femenino trepidante

No le valió, sin embargo, para ser nada más que octava, y es que en el Luis Puig se vivió un 3000 femenino trepidante, como es habitual edición tras edición. Cuatro atletas rompieron la barrera de los nueve minutos, con la italiana Micol Majori en primera posición parando el crono en 8:51.50, nueva marca personal. Tras ella, la keniana Alice Chemtai fue segunda con 8:52.63 y la tercera Naima Ait Alibou con 8:53.13, la novena mejor marca española de la historia y líder nacional del año.

El primer líder español de 2026, sin embargo, había llegado en la longitud masculina. El alicantino Eusebio Cáceres y el catalán Jaime Guerra volvían a escenificar el cambio de guardia en una especialidad icónica para el atletismo español. La leyenda en el ocaso de su carrera ante el impulso y la juventud de quien recoge el testigo. A sus 34 años, el de Onil se niega a dar por dicha su última palabra, pero el empuje de su sucesor es imparable. Cáceres empezó con unos prometedores 7.66 m que no fue capaz de superar y que le valieron al final la tercera plaza. Por delante tuvo al puertorriqueño Gerson Balde, con hasta dos saltos de 7.88 m, y por supuesto, a Jaime Guerra. En su tercer intento, el catalán enganchó un brinco de los que levantan al público: 7.95 m, a solo cinco centímetros de la mínima exigida por la Federación Española para acudir al Mundial.

Victoria de Mariano García en el 1500 masculino. / Fernando Bustamante

Evelyn Yankey y Mónica Clemente

En la longitud femenina, el público del Luis Puig se quedó con la miel en los labios para celebrar la victoria de la promesa valenciana Evelyn Yankey, última perla de la factoría Rafa Blanquer. Apenas 9 centímetros le privaron del triunfo, 6.30 m por los 6.39 m de la burkinesa Marthe Koala, toda una finalista mundial.

El festín de grandes marcas continuó en el concurso femenino de pértiga. La catalana Mónica Clemente, defendiendo los colores del Diputación Valencia Club Atletismo, volvió a confirmarse como la gran dominadora nacional. Llegaba como líder española de 2026 y se reafirmó logrando su major marca personal bajo techo con 4.40 m.

También lograron las mejores marcas españolas del año la vitoriana Claudia Villalante en 60 metros vallas con 8.15 y el catalán Aleix Vives en 3000 metros con 7:51.61 después de un ataque largo a falta de dos vueltas.

Jaël Bestué se impone en la prueba femenina de 60 metros. / Fernando Bustamante

Mariano García y Jaël Bestué

La emoción no se detuvo cuando la acción pasó al anillo del Palau Velódromo Luis Puig. Los 1500 masculinos dejaron una victoria contundente de Mariano García, el que fuera campeón del mundo de 800 metros, con 3:37.22, seguido muy de cerca de Martín Segurola y Adrián Ben con 3:37.57 y 3:37.59. En el milqui femenino, el triunfo fue para Elena Martín Redolar con 4:17.20

Y en el 800, todo un campeón del mundo sub20 como el etíope Berhanu Ayansa se impuso con claridad a Pablo Sánchez-Valladares e Ivan Pelizza con 1:46.61. Más ajustado fue el desenlace femenino, donde la subcampeona de Europa sub23 Rocío Arroyo llegó desde atrás para superar a Lorea Ibarzabal y la polaca Julia Jaguscik.

También brilló Jaël Bestué en los 60 metros, venciendo con 7.25, mientras que en la prueba masculina el triunfo fue para Sergio López Barranco con 6.72. Y en triple salto, las victorias fueron para la rumana Alexia Ioana con 13.23 m y el italiano Federico Lorenzo Bruno con 16.14 m.