Álvaro Arbeloa: "El Valencia CF jugará contra el Real Madrid el partido del año"

A una semana del Valencia-Real Madrid, el técnico madridista Álvaro Arbeloa ha puesto las orejas tiesas de cara al encuentro que se disputará en Mestalla el próximo domingo a las 21 horas. Que se trata de un partido de máxima rivalidad es evidente, pero el nuevo entrenador de Florentino Pérez ha lanzado un aviso a navegantes. "Iremos a Valencia y seguro que el Valencia jugará contra el Real Madrid el partido del año en su casa y nosotros, para ganarle, tendremos que hacer un grandísimo partido", aseguró en rueda de prensa tras el agónico triunfo de su equipo ante el Rayo Vallecano. "Esto es el Real Madrid y para ganar al Rayo Vallecano necesitamos hacer más que el resto de equipos de LaLiga", alertó.

El Real Madrid ganó gracias a un penalti en el descuento, contra un Rayo con diez jugadores. "La expulsión -de Pathé Ciss- sí que me ha parecido, el penalti no lo he visto, pero me han dicho en el banquillo que ha sido muy claro. Los nueve minutos igual tenían que haber sido uno más, porque cuando vienen los equipos aquí y no van perdiendo, cada vez que se saca de puerta es un minuto. Alguno más también podían haber dado", subrayó.

"Tampoco soy Gandalf el Blanco. Lo que quería de mis jugadores es lo que estoy viendo, que es compromiso, actitud, mentalidad, saber que tenemos muy claro que para ganar cada partido no nos vale solo con la calidad, sino que el esfuerzo y las ganas que han demostrado hoy van a tener que ser constantes. Vamos a trabajar en esa constancia, que es lo que necesitamos. Constancia en el rendimiento, constancia en la mentalidad, en la ambición, en la actitud... , continuó.

Vinicius, ausente en Mestalla

Respecto a la posición de Vinícius, que se perderá el partido en Mestalla por cinco amarillas, afirmó que han intentado "que pudiese tener situaciones de desborde por fuera, que es donde él realmente hace daño". "Tenemos que seguir trabajando para que esas situaciones lleguen con más ventaja. Cuando hay un jugador como Vinícius Jr., los rivales saben el peligro que tiene y generan muchas ayudas para pararle. Ha hecho un gran gol en la segunda parte, en los momentos más difíciles ha conseguido encarar, generar buenas situaciones de ventaja, y estoy muy contento con su esfuerzo y con la mentalidad que ha vuelto a tener", manifestó.