El Valencia compite sin premio

El Valencia CF dejó una imagen competitiva y en crecimiento en La Cartuja, aunque volvió a evidenciar ante el Betis que todavía le falta definición y madurez para convertir su buen juego en puntos. El arranque fue prometedor, con un penalti provocado por Arnaut Danjuma que desperdició Pepelu, antes de que Luis Rioja adelantara a los suyos con un gran disparo desde fuera del área.

El partido cambió con un penalti más que dudoso señalado a Copete que transformó Chimy Ávila para el Real Betis Balompié, devolviendo la igualdad al marcador. Una acción que retrata lo que ya sabemos todos: la existencia del VAR convierte los accidentes en el área en penaltis. ¿Dónde ha quedado esa norma no escrita de 'ante la duda no se pita'?

Tras el descanso, el Valencia volvió a apretar y rozó el segundo en una doble ocasión clarísima que desbarató Álvaro Valles ante Filip Ugrinic y Lucas Beltrán.

Carlos Corberán agitó el banquillo con ambición, dando entrada a Umar Sadiq, entre otros, en busca del triunfo. El partido se abrió, Abde Ezzalzouli estuvo cerca de marcar un gol espectacular y, cuando el empate parecía asentarse, una contra culminada por Pablo Fornals en el minuto 88 castigó el riesgo final del Valencia.

Al final es una derrota con las botas puestas. En circunstancias normales sería un golpe duro, pero en el contexto actual deja sensaciones positivas y cierto optimismo por la evolución del equipo, pese a que el resultado volvió a ser cruel.