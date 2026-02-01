El Valencia Basket Femenino tumba a Casademont Zaragoza tras sufrir y resistir en los minutos finales (67-72)

Visitar el pabellón de la plantilla que reside en la primera plaza de la Liga F Endesa nunca es tarea fácil, pero a Valencia Basket le importó poco la condición de su adversaria. El equipo dirigido por Rubén Burgos va a más y su intervención ante Casademont Zaragoza es un claro ejemplo, donde asaltó el pabellón Príncipe Felipe tras una actuación donde mostró personalidad y entereza ante, según lo que marca la clasificación, el mejor equipo de la categoría, pero donde peligró su triunfo en el último asalto después de un arreón de las aragonesas que les llevó a empatar el marcador a 65. No obstante, la igualdad llevó a Valencia Basket a un punto álgido de mentalidad y de serenidad, para dar el golpe definitivo que le aupó hacia la victoria: parcial de 0-7 y euforia local hecha añicos para conseguir un triunfo de muchísimo peso. Sobre todo, al suponer el final de una dinámica de 15 encuentros donde Casademont Zaragoza salió triunfante de manera consecutiva.

Empezó la contienda con las locales llevando la iniciativa y con Rubén Burgos desquiciado por cómo las locales percutían en ataque con sencillez. A las visitantes les costó encontrar su punto, pero un porcentaje muy alto de pérdidas en zona de disparo por parte de Casademont Zaragoza allanaron una privilegiada ventaja en el luminoso. Raquel Carreras, a falta de 2:22, anotó un triple que le situó dos puntos por delante (13-11) y Coffey, con un 2+1, amplió el parcial hacia un 0-10 arrollador (13-21). Aun así, Laia Flores rompió el parcial con dos tiros libres, pero nada impidió que Valencia Basket finalizase el primer asalto con un 15-22 a su favor.

Sin embargo, Casademont despertó en los compases iniciales del segundo tiempo mediante una activa Aminata Gueye, cuyo lanzamiento de dos recortó el marcador a cinco unidades (19-24) y revolucionó a un equipo que espabiló. Pese a ello, Valencia Basket controló los tiempos. Independientemente de un 21-24 que encendió al pabellón Príncipe Felipe, sobre todo, tras un aro pasado de Carla Leite. No obstante, pese a desaprovechar muchos tiros libres por el camino, Awa Fam, Nia Coffey, Ouviña y Lekovic tiraron del carro para poner el partido muy de cara a las visitantes. De hecho, la mayor distancia en el luminoso se alcanzó en el descanso: un 34-44 que trasladó muy buenas sensaciones de las taronja.

Triunfo de muchos quilates en Zaragoza. / VALENCIA BASKET

A buen ritmo anotador, Valencia Basket protagonizó un tercer asalto sin acierto a canasta. En dos minutos solo hizo dos puntos, pero Casademont, fruto de un cuadro de Rubén Burgos con mucha capacidad para recuperar, no anotó hasta superados tres minutos. Fiebich aumentó el luminoso a 49 y Leite, con 15 unidades en su casillero personal, despertó a su equipo para recortar diferencias (38-49). En su mayor momento de esplendor, Raquel Carrera se convirtió en una isla indetectable para mantener el ritmo de anotación pivotando por las cercanías de la canasta defendida por un Casademont que vio en Leite, acertada de cara a canasta, a su esperanza de remontada. Sin embargo, Valencia Basket ganó tiempo frente al desacierto de tres de las locales, médoto sobre el que se intentaron acercar a las taronja… para que Ivonne Anderson, con un triple en los últimos instantes del tercer cuarto, dejase el partido prácticamente visto para sentencia: 45-58.

Arreón final... impedido con un parcial de 0-7 definitivo

Viendo el estado en el que acabó Valencia Basket el tercer cuarto, pareció incomprensible cómo se complicó la vida en el último asalto. Empezó Bankolé rompiendo la barrera de los 10 puntos de diferencia, mientras su equipo se colocó a seis de Valencia (56-62) en medio de un intercambio de golpes donde las taronja se sintieron vulnerables. No solo las aragonesas, sino también el Príncipe Felipe, se vinieron arriba ante un Valencia al límite que vio cómo la victoria peligraba. Leite recortó a cinco (60-65) y Gueye, haciéndose fuerte ante una falta de Carrera después de levantar al pabellón de sus asientos con un triple, igualó la contienda mediante dos tiros libres (65-65). Cuando más fuerte se vio Casademont Zaragoza de lograr el triunfo, más músculo sacaron las de Rubén Burgos para dar el golpe definitivo en el momento idóneo: primero Fiebich, con dos tiros libres a través de mucha sangre fría, después por mediación de Carrera y, finalmente y para rematar, con un triple de Coffey para silenciar el Príncipe Felipe. Un parcial de 0-7 demoledor a falta de apenas un minuto, suavizado con dos puntos de Casademont (67-72) sobre los que acabó un auténtico triunfazo de Valencia Basket.