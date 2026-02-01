Un Valencia CF que mereció más cae en La Cartuja con un arbitraje escandaloso

La derrota del Valencia CF en La Cartuja fue muy distinta a la mayoría de las que ha tenido esta temporada. El equipo de Carlos Corberán mereció mucho más contra el Real Betis, pero un tramo final en el que no pudo mantener el gran nivel de la primera hora de juego y la escandalosa decisión de Sánchez Martínez de regalarle un penalti a los béticos para empatar le acabaron costando los puntos al combinado de Mestalla. La trayectoria asendente de los valencianistas tuvo continuidad a nivel de juego, al menos hasta la infausta entrada de André Almeida y Baptiste Santamaria al campo, pero tocó techo a nivel de resultados con una derrota muy dolorsa por la forma en que se produjo.

Pepelu falló un penalti

El primer acto tuvo absolutamente de todo. Empezó con Abde perdonando la vida al Valencia CF fallando una ocasión a puerta vacía tras un centro lateral… Y aún así fue lo menos llamativo que iba a pasar en la media hora posterior. El conjunto de Mestalla reaccionó con dos tímidos acercamientos antes de que Danjuma sacase petróleo en la esquina del área rebasando a su par y provocando un penalti que cerca estuvo de poner a los suyos por delante, pero Pepelu lo falló desde los once metros. El de Dénia lo tiró blando y a media altura, como mandan los cánones no lanzar una pena máxima.

Gol de Rioja, gran asistencia de Beltrán

El equipo, no obstante, no se vino abajo. Todo lo contrario. El equipo lo siguió buscando con Pepelu y Ugrinic manejando bien los tiempos del juego. Y el gol no se hizo de rogar, balón cruzado al sector izquierdo de Gayà, el capitán puso un centro tenso que tocó primero Hugo Duro, controló con maestría Lucas Beltrán con el pecho y le dejó el esférico de cara a Luis Rioja para que la pusiera, con ayuda de un defensa, al palo corto y adelantar a los suyos.

Escandaloso penalti pitado por Sánchez Martínez

Dejaba buenas sensaciones el inicio de partido del Valencia hasta que Sánchez Martínez quiso ser el protagonista de la contienda. El colegiado murciano se inventó un penalti vergonzoso de Copete sobre Ruibal, ya que el central valencianista despejó el balón con limpieza, para darle una asistencia de gol al Betis en toda regla. El Chimy Ávila, instruido con el penalti valencianista sobre cómo no resolver una acción así, disparó con mucha violencia el balón para mandarla a guardar y poner las tablas en el marcador.

El 'injusto' penalti señalado por Sánchez Martínez a Copete / Movistar Fútbol

El partido recuperaba la igualdad en el marcador y también sobre el campo. Los dos equipos querían la pelota y ser protagonistas de las ocasiones principales después de tantos sobresaltos, pero ninguno acababa de culminar las acciones. En el último minuto el Valencia pudo marcar, pero el disparo de Foulquier desde dentro del área se marchó lejos.

Gran reinicio de segunda parte

El Valencia salió con todo a la reanudación y rozó el gol en la primera acción. Danjuma dejó el balón atrás para el disparo de Beltrán, que se topó con Valles, el rechace lo recogió Rioja, cuyo intento dio en un defensa y en última instancia Ugrinic lo intentó con un tiro potente desde la frontal, pero se volvió a encontrar con una gran acción del portero bético. Tres ‘uy’ en 15 segundos para un equipo que saltó al campo con mucha personalidad.

El equipo se mostraba serio viviendo en el riesgo de jugar contra un equipo de la calidad del Betis con las líneas adelantadas. En esa tesitura Ugrinic se imponía en todas las acciones y la presencia de Beltrán en el enganche cohesionaba todas las triangulaciones del equipo, aportando siempre un a solución en el pase a centrocampistas y extremos. El argentino, en su lugar, volvía a confirmar el suyo como el gran paso adelante.

El ritmo, no obstante, fue decayendo y el partido entrando en una fase muy delicada en la que cualquier gol podía ser definitivo para el resultado final. Y Abde estuvo cerca de ser el primero en conseguirlo, pero su disparo se marchó al lateral de la red. El que lo logró fue Fornals, que cazó un balón suelto en el área después de que su compañero ganase con solvencia la banda, y en dos tiempos resolvió la contienda. Amargo final para un equipo que mereció más pero que se cayó en el tramo final con los cambios.