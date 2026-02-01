Vinicius no jugará en Mestalla por sanción

El brasileño Vinícius Júnior no jugará el próximo partido del Real Madrid en Liga, la visita al Estadio de Mestalla del domingo 8 de febrero a las 21:00 horas, tras ver la quinta cartulina amarilla de la temporada ante el Rayo Vallecano, en un partido ganado por su equipo en el descuento de penalti anotado por Mbappe.

La amonestación llegó en el minuto 82, después de un rifirrafe con Ilias Akhomach, cuando Vinícius instó al futbolista franjirrojo a abandonar el terreno de juego con mayor celeridad al ser sustituido, con empate a uno en el marcador. La tarjeta, mostrada por el colegiado Isidro Díaz de Mera, conlleva sanción automática y le impide estar presente en un estadio que se ha convertido en uno de los escenarios más simbólicos —y tensos— de su trayectoria reciente.

Un regreso cargado de antecedentes

La ausencia del brasileño devuelve a primer plano una relación especialmente convulsa entre Vinícius y Mestalla. La pasada temporada fue expulsado tras empujar al guardameta Stole Dimitrievski, en un final de partido marcado por la tensión y las protestas.

Pero el episodio más grave se remonta al curso 2022-2023, cuando el jugador detuvo el encuentro para señalar a tres miembros de la Curva Nord por insultos racistas. Aquellos hechos terminaron con una condena de ocho meses de prisión para los implicados, en una resolución histórica contra el racismo en los estadios españoles.

En aquel partido, tanto Vinícius como su entrenador, Carlo Ancelotti, sostuvieron públicamente que desde la grada se había coreado “mono, mono”. Posteriormente, distintas revisiones de vídeo y audio apuntaron a que parte del estadio gritaba “tonto, tonto”, un matiz que generó una fuerte controversia mediática y social, y que dejó una profunda huella en la relación entre el futbolista, la afición local y el entorno del club blanco.

Así, aunque Vinícius no saltará al césped este domingo, su figura volverá a sobrevolar el ambiente del estadio. Mestalla será escenario de un partido sin su protagonista más polémico, pero inevitablemente marcado por los capítulos previos: la expulsión del último curso, el caso de racismo de 2023 y la polémica posterior sobre los cánticos.