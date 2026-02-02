Agirrezabala: “Ojalá ganar la Copa, el recuerdo de la ganada con el Athletic es increíble”

El guardameta del Valencia CF, Julen Agirrezabala, dijo que espera poder ganar la Copa del Rey con el Valencia porque el recuerdo de cuando la ganó con el club en el que se ha formado y al que pertenece, el Athletic, fue “increíble”.

“Ojalá poder avanzar en esta ronda con el Valencia y, si llega el momento, poder ganarla, porque el recuerdo que tengo de cuándo la gané con el Athletic es inolvidable e increíble”, rememoró Agirrezabala este lunes en una entrevista en los medios oficiales del Valencia, en la que analizó el partido ante su equipo y la llegada de Unai Núñez.

Para Agirrezabala, cedido al Valencia desde verano, será “un encuentro muy especial” aunque no podrá jugar porque está lesionado: “Son dos clubes que valoran mucho la Copa, con aficiones muy grandes y con la ilusión puesta en la Copa también”.

“Tendremos que hacer un partido muy completo para pasar a las semifinales. Las bajas que está teniendo el Athletic los están lastrando, pero siguen teniendo jugadores peligrosos. Espero un partido muy igualado. Nosotros estamos demostrando que competimos a buen nivel y convencido de que si seguimos en esa línea, vamos a tener opciones”, agregó.

El factor campo

En este tipo de eliminatorias, el meta consideró importante el factor mental y el factor campo. “Cuando te ves tan cerca de unas semifinales, el factor mental es importante”, dijo y apuntó que “es de vital importancia en este formato jugar en casa”.

“Superamos las anteriores eliminatorias con fiabilidad y, ahora, jugamos con nuestra gente y trataremos de aprovecharlo para pasar de ronda. Estamos compitiendo a un buen nivel y tenemos que seguir en esa línea”, recordó.

Agirrezabala sigue con su recuperación / L-EMV

El meta vasco lamentó la reciente derrota ante el Betis. “El equipo hizo un esfuerzo muy grande. Defensivamente, estuvimos bien y tuvimos nuestras opciones arriba. Partidos tan igualados se deciden por detalles y, en los últimos minutos, nos marcaron el segundo”, analizó.

“Cerramos la primera vuelta en una situación complicada, pero hay una diferencia muy pequeña desde el noveno hacia abajo. Hemos dado un salto y tenemos que seguir en esa línea competitiva para seguir sumando victorias”, apuntó.

"Estoy con ganas de volver"

Agirrezabala no ha podido participar en el terreno desde juego desde que a principios de enero cayera lesionado de la musculatura isquiotibial de la pierna derecha en el partido ante el Celta y explicó que hasta ahora sus sensaciones durante el proceso de recuperación están siendo buenas. “Todos los días estoy con los médicos y fisioterapeutas y estamos cumpliendo con los plazos establecidos. A todos nos gusta jugar y no es de agrado lesionarse y saber que vas a estar un tiempo fuera, pero estoy con ganas de volver lo antes posible”, contó.

Por otro lado, sobre la llegada del central vasco Unai Núñez, con quien compartió vestuario en el Athletic, admitió que, antes de que firmara por el Valencia, le mandó un mensaje explicándole lo que era el club y recomendándole que viniera.

“Lo he visto muy bien. Puede sumar mucho a la plantilla. Es una persona espectacular. Siempre da un rendimiento muy alto y es un central con fiabilidad, contundente y salida de balón. Ha hecho una carrera muy buena”, valoró.