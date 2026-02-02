Márquez abre la puerta a la salida de Ducati

El mercado de MotoGP empieza a moverse mucho antes de lo habitual y uno de los nombres propios del próximo efecto dominó apunta directamente a Álex Márquez. Según informa el portal especializado Motorsport, el piloto español estaría muy cerca de poner fin a su etapa en Gresini y Ducati para dar el salto a un equipo oficial: KTM.

El movimiento no es menor. Márquez lleva varios años creciendo a la sombra del ecosistema Ducati, logrando el subcampeonato en 2025, pero su ambición va un paso más allá. Quiere una moto de fábrica y un proyecto que le permita pelear de tú a tú con los grandes nombres de la parrilla. Y KTM, que prepara una reestructuración profunda, aparece como el destino ideal para cumplir ese objetivo.

Los pilotos españoles de MotoGP, Alex Márquez (izq.) y Marc Márquez (centro), celebran su primer y segundo puesto en el podio tras el Gran Premio de Cataluña de MotoGP en el Circuito de Barcelona Cataluña en Montmeló. / SD

El mercado de MotoGP, completamente revolucionado

La operación encajaría dentro de un terremoto de piezas que puede cambiar por completo el mapa de MotoGP. El plan que se dibuja sitúa a Maverick Viñales dando el salto desde el Tech3 al equipo oficial KTM, formando dupla con la llegada de Álex Márquez. Al mismo tiempo, Pedro Acosta estaría llamado a ocupar una plaza de máximo nivel en el Ducati Lenovo o por lo menos en un equipo de la marca italiana sin saber qué ocurrirá con Pecco Bagnaia, mientras que Jorge Martín pondría rumbo a Yamaha y Fabio Quartararo protagonizaría otro de los grandes giros del mercado con su aterrizaje en Honda. Un escenario que, de confirmarse, supondría una de las mayores reconfiguraciones de la parrilla en los últimos años.

El propio Álex Márquez no ha escondido su prisa por resolver su futuro. En declaraciones a DAZN, el piloto fue directo: “Antes de la primera carrera quiero tener mi futuro cerrado. El 50 por ciento de la parrilla estará cerrada antes de esa primera carrera”. Un mensaje que deja claro que las negociaciones están avanzadas y que las decisiones no se van a alargar hasta mitad de temporada, como era habitual en otros cursos.

Márquez también fue muy claro sobre sus prioridades. “El objetivo es estar en un equipo de fábrica y con una moto de fábrica”, insistió. Una frase que explica perfectamente por qué Ducati, pese a su competitividad, ya no es suficiente si no va acompañada de un estatus oficial. En KTM, Álex encontraría respaldo directo de fábrica, un proyecto en crecimiento y la posibilidad de liderar una nueva etapa.

En el paddock se da por hecho que este baile de asientos se acelerará en las próximas semanas. Nadie quiere llegar a la primera carrera con dudas sobre su futuro. Y Álex Márquez, que ha demostrado solidez, regularidad y madurez deportiva, está decidido a no quedarse fuera del tablero grande de MotoGP.