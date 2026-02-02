La jugadora Raquel Carrera suma 200 partidos con Valencia Basket y entra en el Top 5 histórico
Con 200 partidos a sus espaldas, Raquel Carrera se une a Leticia Romero, Queralt Casas y Cristina Ouviña en el ranking de jugadoras con más encuentros disputados con la camiseta de Valencia Basket
Raquel Carrera es historia viva de Valencia Basket. La gallega, en su sexta temporada en el Club, ha alcanzo la significativa cifra de 200 partidos jugados con la camiseta taronja. Es la cuarta jugadora en alcanzar este hito en la historia de Valencia Basket.
En la pasada jornada de LF Endesa, Carrera llegaba a los 200 partidos con el Club en su sexta temporada, pese a las lesiones que la han mantenido alejada de las pistas durante este periodo. La pívot ha sido la cuarta jugadora en la historia de Valencia Basket en llegar a esa cifra. Actualmente, el Top 5 de partidos lo forman Cristina Ouviña (190), Raquel Carrera (200), Marie Gülich (200), Leticia Romero (282) y Queralt Casas (309).
Los 200 partidos de la española se distribuyen en 131 en LF Endesa, 7 en Copa de la Reina, 9 en Supercopa LF Endesa, 11 en EuroCup Women, 2 de fase previa de EuroLeague Women, 1 de SuperCup Women y 39 de EuroLeague Women. Carrera también ha sido partícipe de los nueve títulos que descansan en las vitrinas del Valencia Basket: EuroCup Women (20-21), SuperCup Women (21-22) LF Endesa (22-23, 23-24 y 24-25), Supercopa LF Endesa (21-22, 23-24 y 24-25) y Copa de la Reina (23-24).
Suscríbete para seguir leyendo
- Álvaro Arbeloa: 'El Valencia CF jugará contra el Real Madrid el partido del año
- Muere el cómico Fernando Esteso en el hospital La Fe de València
- La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
- La DGT obliga a registrar los patinetes eléctricos: matrícula y sanciones de 800 euros
- Lluvias y viento: El pronóstico de Aemet para Valencia este domingo
- El PSPV denuncia que la mujer expulsada de un mitin por insultar a Pedro Sánchez es una concejala valenciana del PP
- Volkswagen busca a 500 operarios para la gigafactoría ante el inicio de la producción
- La AP-7 acumula más de un centenar de desperfectos en el asfalto