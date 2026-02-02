La jugadora Raquel Carrera suma 200 partidos con Valencia Basket y entra en el Top 5 histórico

Raquel Carrera es historia viva de Valencia Basket. La gallega, en su sexta temporada en el Club, ha alcanzo la significativa cifra de 200 partidos jugados con la camiseta taronja. Es la cuarta jugadora en alcanzar este hito en la historia de Valencia Basket.

En la pasada jornada de LF Endesa, Carrera llegaba a los 200 partidos con el Club en su sexta temporada, pese a las lesiones que la han mantenido alejada de las pistas durante este periodo. La pívot ha sido la cuarta jugadora en la historia de Valencia Basket en llegar a esa cifra. Actualmente, el Top 5 de partidos lo forman Cristina Ouviña (190), Raquel Carrera (200), Marie Gülich (200), Leticia Romero (282) y Queralt Casas (309).

Los 200 partidos de la española se distribuyen en 131 en LF Endesa, 7 en Copa de la Reina, 9 en Supercopa LF Endesa, 11 en EuroCup Women, 2 de fase previa de EuroLeague Women, 1 de SuperCup Women y 39 de EuroLeague Women. Carrera también ha sido partícipe de los nueve títulos que descansan en las vitrinas del Valencia Basket: EuroCup Women (20-21), SuperCup Women (21-22) LF Endesa (22-23, 23-24 y 24-25), Supercopa LF Endesa (21-22, 23-24 y 24-25) y Copa de la Reina (23-24).