Las entradas visitantes del derbi Levante-Valencia duran... ¡Siete minutos!

Siete minutos. Es el tiempo que han tardado en agotarse las entradas visitantes del derbi de la ciudad Levante-Valencia que se jugará el domingo 15 de febrero (18:30 horas) correspondiente a la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS.

Desde este lunes 2 de febrero, se podían adquirir las entradas de público visitante para acompañar al Valencia CFen el Ciutat de València por un precio de 30 euros. El club las puso a la venta a las 10:02 y a las 10:09 ya estaban agotadas. El club lo comunicó al instante con un "gracias afición"-

Estos eran los plazos previstos:

-Socio VCF: a partir de este lunes 2 de febrero a las 10:00 horas hasta el martes 3 de febrero a las 23:59 horas (o hasta agotar existencias).

-Público general: desde el miércoles 4 de febrero a las 00:00 horas hasta el jueves 5 de febrero a las 23:59 horas (o hasta agotar existencias).

Comunicado del Valencia

-Cada persona podrá comprar un máximo de dos entradas. Las entradas son personales e intransferibles, por lo que deberás introducir los datos de la persona que acudirá al partido y es importante que hagan uso de las entradas aquellos que se han indicado en el momento de la compra, dado que en la puerta de acceso al estadio deberás presentar la entrada y tu DNI, debiendo coincidir el nombre de la persona en ambos documentos. En caso de que no corresponda podrías correr el riesgo de no poder acceder al estadio visitante.

-El plazo de Socio VCF es exclusivo, por tanto, durante ese periodo solo se podrá comprar entradas para el Socio VCF y un acompañante. Si eres Socio VCF y deseas comprar entradas para dos personas que no son Socio VCF deberás esperar al plazo de público general.

-No está permitida la entrada de bombos o cualquier tipo de megafonía a la grada visitante del estadio.

-Si acudes al estadio con una pancarta, esta deberá ser siempre de un tamaño inferior a 3x2m.