El Valencia CF de Carlos Corberán: números discretos en sus primeros 50 partidos como entrenador

Carlos Corberán alcanzó este domingo en el Estadio de la Cartuja la barrera simbólica de los 50 partidos como entrenador del Valencia CF, una cifra que permite ir más allá de las sensaciones y poner el proyecto bajo la lupa de los números. El balance es claro, aunque abierto a matices: 20 victorias, 15 empates y 15 derrotas, con 66 goles a favor y 69 en contra. Dicho recorrido está marcado por la irregularidad, la supervivencia en la clasificación y un equipo que se mantiene constantemente en el alambre.

El Valencia CF de Carlos Corberán ha ganado exactamente lo mismo que ha perdido, una simetría que define bien su etapa. El equipo ha sumado puntos, pero sin despegar. En términos de resultados, las cifras dejan un 40% de victorias, 30% de empates y otros tantos de derrotas. Si vemos la botella medio llena, se puede decir que el equipo del técnico de Cheste no pierde en 7 de cada diez partidos. Pero si se analizan esos 50 partidos en modo puntaje, es decir, en Liga, la sensación es de vaso más vacío que lleno. De los 45 partidos disputados (los otros cinco son de Copa, con cuatro victorias contra equipos de inferior categoría y la bochornosa derrota 0-5 ante el Barça el pasado curso) son 16 victorias, 15 empates y 15 derrotas, un balance de 63 puntos de 138 posibles, o lo que es lo mismo, solo ha conseguido el 37,5% de los puntos. El diferencial goleador negativo (-3) refleja un equipo competitivo pero vulnerable, capaz de generar peligro, pero con dificultades para cerrar partidos y sostener ventajas. No ha sido un Valencia arrollador, pero tampoco un equipo entregado.

Corberán, gritando en la banda / LaLiga

Si se comparan sus números con otros entrenadores que también alcanzaron los 50 primeros partidos con el club, Corberán aparece en una franja delicada, al formar parte del grupo de entrenadores que menos victorias han consechado en el primer medio centenar de encuentros. Si bien no está en el vagón de cola, pero sí entre los registros más discretos del Valencia moderno. El técnico de Cheste iguala los números de Víctor Espárrago y Rubén Baraja y supera a entrenadores como Domingo Balmanya y Roberto Gil (19) , Manolo Mestre (17) y Luis Miró (14).

En este sentido, en el cuerpo a cuerpo con los entrenadores de las dos últimas décadas, Corberán está lejos de las cifras conseguidas por sus predecesores al llegar al medio centenar de encuentros: Unai Emery llegó a los 50 partidos con un balance de 24 victorias, 14 empates y 12 derrotas, mientras que Nuno Espírito Santo subió hasta los 26 triunfos, 15 empates y 9 derrotas. Por su parte, Marcelino García, el último técnico que consiguió un título para la entidad de Mestalla, cumplió 50 partidos con 26 victorias, 11 empates y 13 derrtoas. Corberán queda claramente por detrás de Emery, Nuno y Marcelino, entrenadores que construyeron proyectos de crecimiento y ambición europea. Frente a Baraja, el balance es más equilibrado: menos derrotas, más empates y los mismos triunfos.

Un Valencia en modo resistencia

Los 50 partidos de Carlos Corberán retratan a un técnico competente en la gestión de la adversidad (logró salvarlo del descenso el pasado año cuando el Valencia se metió en el pozo), pero todavía lejos de devolver al Valencia a una dinámica ganadora sostenida. Su equipo compite en buena parte de los encuentros, pero tampoco una regularidad de victorias (sobre todo este curso) que le permiten auparse en la clasificación.

La gran pregunta no es solo qué ha hecho en estos 50 partidos, sino hacia dónde puede evolucionar. Porque los números explican el pasado, pero en Mestalla el futuro siempre exige algo más que equilibrio: exige ilusión, identidad… y victorias. Corberán ha sobrevivido a los primeros 50. Ahora, el reto es crecer y convencer.