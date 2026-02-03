Batacazo del Valencia Basket en Estambul

Un desconocido Valencia Basket se llevó un duro revés en el primero de sus tres partidos de esta semana lejos del Roig Arena. Una contundente derrota por 107-90 ante un Anadolu Efes que ya se puso con +19 en el primer cuarto y que supo contener los intentos de reacción taronja liderados por Nate Reuvers, que acabó con 30 puntos y seis triples. Insuficiente ante un rival que se encontró muchas facilidades en la defensa visitante y al que llevaron en volandas los exteriores Jordan Loyd y Saben Lee y los interiores Ercan Osmani y Kai Jones, todos ellos por encima de los 22 de valoración.

De nuevo con la baja de Matt Costello por sus molestias en la rodilla izquierda, Pedro Martínez debía hacer dos descartes y fueron López-Arostegui e Isaac Nogués. Sin ellos, el quinteto inicial lo formaron Darius Thompson, Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Neal Sako.

El escolta alemán Nick Weiler-Babb abría el marcador y aunque Darius Thompson no tardó en responder con un triple, el Valencia Basket se vio superado por el empuje del Anadolu en los primeros minutos, con especial acierto del extaronja Jordan Loyd, que ya brilló en el partido de la primera vuelta en el Roig Arena.

Reuvers, que había entrado junto a Key antes de los tres minutos, reducía diferencias y Puerto ponía a los taronja a un punto tras un triple que ponía el 10-9.

Pero la igualdad se rompió de forma drástica en el resto del primer cuarto, con un Valencia BC que concedía muchas facilidades en defensa, con poco acierto desde el 6,75 y sufriendo para frenar el vendaval ofensivo en las manos de Dozier, Osmani y, sobre todo, un Saben Lee que cerraba los primeros 10 minutos ya con 10 puntos en su haber, tras un último parcial de 16-1 que dejaba a los de Pedro Martínez en una situación más que comprometida, con 19 puntos de desventaja (33-14).

Jordan Loyd, de nuevo una pesadilla para el Valencia Basket tras su gran partido en la primera vuelta. / Germán Caballero

Reuvers lo intenta desde el 6,75

La falta de acierto en el triple no impidió que Reuvers se la jugara con un lanzamiento exterior en la vuelta a la pista. El estadounidense anotaba y Dozier respondía también desde el 6,75, pero Pradilla, Taylor y de nuevo Reuvers con otro triple, permitían reducir diferencias hasta el 38-24 que llevó a Pablo Laso a parar el partido.

El descanso le venía bien a los locales, que cerraban un parcial de 5-0 en las manos de Smits, Loyd y Kai Jones, pero de nuevo Reuvers con un triple daba oxígeno a los taronja, que seguían sufriendo con la contundencia de Kai Jones y la inspiración de un Jordan Loyd que sumaba un 3+1 para poner la máxima diferencia del partido (49-29).

Los de Pedro Martínez estaban contra las cuerdas de nuevo, pero como en tantas ocasiones esta temporada, en un visto y no visto logran un parcial de 0-12 que les acercó hasta el 49-41, con buenos minutos de los interiores Key y Sako y dos acciones en carrera de Badio y Darius, que aprovechaba un robo de Puerto.

Los taronja mejoraban en defensa, pero volvieron a sufrir el acierto de Loyd desde el 6,75. Eso sí, Reuvers, con su cuarto triple y en el último segundo, cerró la primera parte con un 57-46 que les mantenía vivos tras ir perdiendo de 20 minutos antes. Los 15 puntos del pívot estadounidense no eran suficientes ante un Anadolu Efes en el que Loyd sumaba también 14.

Pedro Martínez, con gesto serio en un partido ante el Anadolu Efes. / Germán Caballero

Problemas con Loyd y Osmani

El Valencia BC bajaba de nuevo de la barrera de los 10 puntos en la vuelta a la pista tras una canasta de Puerto, pero primero Loyd y luego Osmani volvían a castigar el aro taronja una y otra vez para volver a abrir brecha en el marcador, llegando a un 73-55 al ecuador del tercer cuarto, a pesar de un nuevo triple de un Reuvers más inspirado que nunca en el tiro exterior.

Pero los taronja no tenían fluidez en ataque y en defensa volvían a conceder muchos tiros libres que hacían que de poco sirviera un 2+1 de Reuvers y una canasta de Montero. La diferencia llegaba a ser de -21 para el Valencia BC (81-60) y aunque Taylor redujo diferencias con un nuevo triple casi al final del tercer cuarto, aún tuvo tiempo Weiler Babb para poner el 84-64 con el que se debían afrontar los últimos diez minutos.

Mates de Jones y 30 puntos de Reuvers

Un imponente Kay Jones, en la pintura, daba un nuevo golpe a los taronja en la reanudación, aunque el Valencia BC reaccionaba con un 0-6 en las manos de Sako, Darius con un triple y Moore. Laso paraba el partido para romper el ritmo a los de Pedro Martínez y aunque pareció lograrlo con un nuevo triple de Lee en la vuelta a la pista, los taronja seguían sumando con otro triple de Montero y dos canastas de Reuvers, el mejor taronja del partido.

El 92-76 a 4:25 del final aún permitía soñar con el milagro, pero la diferencia ya no bajó de los 15 puntos y en el intercambio de canastas, el partido murió entre mates de Kai Jones (con siete) y puntos de un Reuvers que vio como sus 30 puntos no sirvieron para sumar una nueva victoria, ante un Anadolu Efes que se impuso 107-90, muy por encima de su anotación habitual y rompiendo una mala racha de nueve derrotas consecutivas. Toca levantar la moral ahora de cara al partido de este jueves en Israel ante el Hapoel Tel Aviv.