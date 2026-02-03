Corberán: "No vivimos el partido como unos cuartos, lo vivimos como una final"

El técnico del Valencia, Carlos Corberán, aseguró que no viven el partido de la Copa del Rey de este miércoles ante el Athletic en Mestalla como unos cuartos de final, sino como una final porque es a partido único y quieren seguir en la competición.

"Más que una deuda (por el 0-5 del año pasado ante el Barcelona en cuartos de final), tenemos la ilusión de dar una alegría. Tenemos que vivir dándole la mayor de las importancias. Sabemos que es un partido de todo o nada y vamos a vivirlo como es, realmente es una final", aseguró este martes en rueda de prensa.

Corberán espera "un ambiente muy especial" porque "es un partido muy grande y Mestalla siempre responde".

"El partido contra el Athletic es el más importante (en relación con el de Liga de este domingo ante el Real Madrid), sabemos la tradición de ambos equipos en la Copa, pero también la historia del Valencia y vamos a darle esa importancia", afirmó.

"La plantilla y el cuerpo técnico le damos mucha importancia a la competición y así vamos a preparar el partido. Tenemos ganas de afrontarlo ya, nos quedamos con dolor del partido del fin de semana, así que nos sirve a todos como una motivación muy grande", agregó.

El técnico no quiso hablar ni de un once posible ni de rotaciones. "Toda la plantilla está capacitada para hacer un partido para estar en la siguiente ronda", afirmó.

"No es el único momento de ilusión que queda en la temporada, pero sí de ilusión máxima. Quiero ver a un Valencia con muchas ganas intensidad, ilusión, que se deja la piel en cada jugada, eso es lo que viene haciendo el equipo. Queremos darle continuidad a ese espíritu competitivo y seguir mejorando la identidad", dijo.

Corberán dijo que el Athletic "es un equipo muy agresivo, al lo que más le define es la intensidad". "Tiene ese gen de tener un equipo intenso, de siempre, va a ser un equipo presionante, aguerrido, directo en el juego y capaz de generar mucho volumen de ocasión. Es intenso en ataque y defensa, sabemos de esa intensidad, somos conscientes de sus puntos fuertes, vamos a tratar de sacar nuestras fortalezas", resumió

Además, apuntó que les condiciona que el equipo vasco pueda jugar con toda su defensa formada por laterales por las bajas que arrastra. "Tiene jugadores que cubren dos posiciones, es un equipo que tiene muchas posibilidades y no va a haber un cambio muy significativo en la forma en la que van a competir", concluyó.