¿Habrá rotaciones contra el Athletic Club en Copa?
Carlos Corberán respondió a la gran pregunta cuando se avecina una eliminatoria del torneo del KO... pero en este caso en juego están en unas semifinales
Pau Pardo
Como en cada ronda de esta Copa del Rey a causa de la situación liguera, la gran pregunta para Carlos Corberán en sala de prensa fuesi hará o no rotaciones en el equipo. El hecho de ser unos cuartos de final en Mestalla, no obstante, cambian mucho el panorama y la respuesta del entrenador no desepaja demasiadas sudas.
El entrenador valencianista, que se pasó la comparecencia entera repitiendo el término "ilusión", destacó que para ellos el envite frente a los vascos es el más importante que tienen: "Vamos a entregarnos en cada acción y con identidad de juego y competitiva que tenemos, por encima de quién juegue. La ilusión es máxima.", exponía Corberán.
"Los que estén en mejor forma"
Dada la ambigüedad en la respuesta, volvió a ser cuestionado por ello, pero se mantuvo en la misma línea: "Afronto la competición dándole la mayor importancia", aunque dio alguna pista, señalando que jugarán "los futbolistas que llegan en mejor forma", dijo el entrenador.
A partir de ahí, habrá que ver si decide hacer cambios o no en una de esas semanas de acumulación de partidos. Futbolistas como Unai Núñez, Guido Rodríguez -que estará disponible después de superar la gastrointeritis- Javi Guerra o Largie Ramazani esperan su turno y Corberán tendrá que decidir cuánto 'fuerza' jugar con los habituales titulares.
