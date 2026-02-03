El metro de Valencia se refuerza para el partido de Copa ante el Athletic

La alegría de la Copa del Rey llega este miércoles a Valencia con el partido de cuartos de final que enfrentará al conjunto de Carlos Corberán contra el Athletic Club de Bilbao en Mestalla. Un partido, ilusionante en una temporada marcada por los altibajos ligueros, que los valencianistas quieren sacar adelante frente a su afición. Un apoyo de su masa social que, según ha dado a conocer este martes Metrovalencia, se verá beneficiado también con el refuerzo en su servicio que habrá para la noche de mañana.

En concreto, Metrovalencia facilitará la movilidad de sus usuarios para acudir al estadio de Mestalla y regresar tras el encuentro. Los servicios de las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 se reforzarán con la incorporación de metros y tranvías adicionales tras la finalización del encuentro que, en caso de empate, tendría prórroga e incluso penaltis si persiste la igualdad en el tiempo extra. Por este motivo, la entidad aconseja a los usuarios que se informen de horarios y frecuencias de este servicio en los canales oficiales -página web, redes sociales o teléfono- del servicio.

Los servicios previstos

De forma general, y si no hubiera necesidad de prórroga, desde la estación de Aragó se ha previsto "la circulación de trenes a partir de las 23.00 horas en la Línea 5 en direción a Marítim y hacia Aeroport, con posibilidad de enlazar con las Líneas 1 y 2 en Ángel Guimerà, y en la Línea 7 en dirección a Torrent Avinguda". "Desde Aragó se puede llegar a la estación de Alameda que conecta a su vez con la estación de Facultats y el resto de la red", recuerdan.

En Facultats habrá servicios a partir de las 23.00 horas hacia Rafelbunyol y hacia Aeroport, con posibilidad de enlazar con las Líneas 1 y 2 en Àngel Guimerà. Los transbordos en la estación de Àngel Guimerà posibilitarán los desplazamientos en la Línea 1 hasta Torrent Avinguda y hacia Seminari. En la misma estación, pero en la Línea 2, habrá un tren en dirección a Paterna.

Tranvía

Respecto al tranvía, desde la parada de Benimaclet hasta la de Doctor Lluch en las Líneas 4 y 6, se han programado circulaciones adicionales también a partir de las 23.00 horas dirección Doctor Lluch. La Línea 10 se suma a los servicios especiales por el fútbol y un tranvía saldrá de la estación de Alacant en dirección a Natzaret también en la franja horaria de las 23.00 horas. "Todos los horarios se adaptarán a la duración del partido si hubiera prórroga o prórroga y penaltis, con lo que se retrasarían el tiempo necesario la salida de las unidades", destacan.