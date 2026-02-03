Remco Evenepoel y João Almeida, duelo de favoritos para la Volta a la Comunitat Valenciana 2026

Todo preparado para que dé comienzo este miércoles la Volta a la Comunitat Valenciana 2026. Prueba, que volvió al calendario ciclista en 2016 y que actualmente tiene categoría 2.PRO, que en esta edición llega dividida en cinco etapas repartidas por las tres provincias de la autonomía y con algunos de los principales nombres del pelotón internacional en su lista de participantes. El principal, el belga Remco Evenepoel, campeón mundial en Contrarreloj en los últimos tres años y flamante fichaje del Red Bull-Bora, con el que debutó -y ganó- la semana pasada en Mallorca y que se presenta como favorito -con el permiso del portugués João Almeida, segundo en La Vuelta 2025 y otro de los grandes nombres en la línea de salida- a llevarse la general de la carrera.

La etapa 1 entre Segorbe y Torreblanca. / Juanma Vázquez / Levante-EMV.

Recorrido variado

Para esta nueva edición, la prueba valenciana aterriza con un recorrido marcado por una variedad de terrenos que deben hacer las delicias de aficionados y ciclistas. Desde candidatos a llevarse el triunfo en las llegadas masivas a expertos contra el crono, pasando por aquellos que disfrutan cuando la carretera se empina tendrán sus oportunidades de lucirse a lo largo de los 600 kilómetros en los que se divide esta Volta que dará su pistoletazo de salida este miércoles en Segorbe.

Esa primera etapa, de 160 kilómetros recorriendo la provincia castellonense, está marcada en rojo para aquellos aventureros que quieran probar suerte con una escapada y beneficiarse de los numerosos repechos que aparecen en su perfil, con el Alto de los Madroños como principal obstáculo. Tratarán de evitar esa victoria desde la escapada las escuadras de los esprínters, que tienen en la meta de Torreblanca una de sus principales oportunidades.

Los maillots distintivos de la Volta CV 2026. / Levante-EMV

Las otras dos llegarán en las etapas 3 y 5. La primera, de 158 kilómetros y prevista para el viernes, unirá las localidades de Orihuela y Sant Vicent del Raspeig con dificultades como el Alto del Tibi por el camino. Por su parte, la quinta y última enlazará Bétera con València el domingo en un trazado de 93 kilómetros propenso al nerviosismo y con dos puertos como el Oronet y, sobre todo, el Garbí que pueden ejercer de jueces de la carrera.

Antes de este final, eso sí, los aspirantes a llevarse la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 habrán tenido que ser hábiles en los días previos. No en vano, el jueves está prevista una lucha individual contra el crono de 17,5 kilómetros entre Carlet y Alginet que con seguridad marcará diferencias. Igual que lo hará, el sábado, la etapa más escarpada de las cinco, la que unirá La Nucía y Teulada y que muestra hasta cinco puertos puntuables en su recorrido, entre ellos dos de primera categoría como son el Alto de Miserat y Cumbres del Sol para poner contra las cuerdas a los ciclistas, más aún en un momento tan temprano de la temporada.

Joao Almeida, Santiago Buitrago y Pello Bilbao, el podio de 2025. / EFE/Kai Forsterling

Participación destacada

En esa nómina de contendientes habrá nueve de los 18 equipos que forman la máxima categoría del ciclismo mundial, el World Tour. Entre ellos, destacan potentes escuadras como la del Red Bull-Bora -con el citado Evenepoel al frente, pero también con corredores de presente y mucho futuro como Giulio Pellizzari-; el Ineos Grenadiers -liderados por el británico Ben Turner-; el Bahrain-Victorious -con los italianos Antonio Tiberi y Damiano Caruso, quintos en el Giro 2024 y 2025, respectivamente-; el Lidl-Trek -sin el alicantino Juan Ayuso, pero con todo un campeón del mundo y especialista sobre los adoquines como Mads Pedersen- o el UAE-Team Emirates del todopoderoso Tadej Pogacar -vencedor de la ronda valenciana en 2020- que esta vez, eso sí, no será de la partida y deja la capitanía de la escuadra emiratí a Almeida, segundo en la edición del año pasado que ganó Santiago Buitrago.

La geografía valenciana, por otro lado, será también el enclave de presentación del gran refuerzo que ha tenido este invierno el Movistar en la figura del vueltómano belga Cian Uijtdebroeks, que vendrá acompañado a la Volta de otro nombre destacado del equipo telefónico como el campeón español y octavo de la edición de 2025, Iván Romeo. Fuera del World Tour, a la carrera también acudirán equipos como el Caja Rural -recientemente confirmado como participante del Tour de Francia 2026- con una corredor al alza como Abel Balderstone como capitán y el valenciano Joan Bou también en la línea de salida; el Burgos Burpellet -con figuras ascendentes como el mexicano César Macías-; o los otros dos conjuntos españoles profesionales: el Kern-Pharma y el Euskaltel-Euskadi.