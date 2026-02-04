El Circuit Valencia Ciudad del Running completa la renovación de todo su trazado

Valencia Ciudad del Running vuelve a disfrutar en perfectas condiciones de la instalación deportiva con más usos de la ciudad. Los trabajos de repavimentación de todo el trazado actual del Circuit Valencia Ciudad del Running, que recorre los tramos 1 al 12 del Jardín del Turia, ya han finalizado y esta infraestructura para la práctica deportiva ha abierto a los amantes del running los 5.731 metros de su trazado una vez se ha renovado esta especial superficie para correr.

Estos trabajos se han desarrollado en las últimas semanas para mejorar la experiencia de los corredores junto con la renovación y ampliación del alumbrado llevado a cabo por la Fundación Deportiva Municipal en noviembre. Ambas entidades han acordado renovar también los paneles informativos a lo largo del circuito de running, incluyendo como una valiosa información para los usuarios de esta infraestructura o el público en general la ubicación más cercana de los puntos con desfibriladores en las instalaciones deportivas.

Con más de 700.000 usos anuales, el Circuit Valencia Ciudad del Running vuelve a tener a lo largo de todo su recorrido (desde el Puente 9 de Octubre en Campanar hasta el Puente del Ángel Custodio, junto al Parque Gulliver) un renovado aspecto con esta repavimentación especial, cuyo presupuesto ha superado los 900.000€, asumidos íntegramente por la Fundación Trinidad Alfonso dentro del compromiso de mantenimiento de esta instalación adquirido en su convenio con el Ayuntamiento de Valencia

Noticias relacionadas

La ampliación, nuevo objetivo

Tras la fase del alumbrado y la de renovación del pavimento, ahora se prepara el inicio de los trabajos de la ampliación del circuito de running hacia el este en un nuevo trazado de las mismas características que el actual durante 2,1 kilómetros. Esta tercera fase permitirá recorrer a golpe de zancada todo el Jardín del Turia en los prácticamente 8 kilómetros de circuito de running que tendrá la ciudad al finalizar esta ampliación en 2026.