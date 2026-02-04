La hora de los fichajes: Guido y Unai Núñez entran en escena en la Copa

Guido Rodríguez y Unai Núñez se presentan hoy en Mestalla, pero esta vez para debutar con el Valencia CF en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey contra el Athletic Club en Mestalla. La idea de Carlos Corberán es que sus dos últimos fichajes del mercado de invierno se estrenen esta noche contra el conjunto vasco.

Unai Núñez apunta al once inicial como central (Copete arrastra molestias físicas durante las últimas semanas) o de lateral derecho por las molestisa físicas que arrastra Dimitri Foulquier (este martes no acabó el entrenamiento). Más dudas genera Guido. El mediocentro sale de una gastroenteritis que le ha debilitado físicamente y la decisión se tomará en función de su estado físico.

Unai se quedó a las puertas de debutar el pasado domingo en la derrota contra el Real Betis en La Cartuja. El jugador, ya con el tránsfer bajo el brazo, estaba disponible en Sevilla, pero el entrenador prefirió dar entrada a César Tárrega cuando Copete se vio obligado a retirarse por lesión. La Copa puede abrirle la puerta de la titularidad de central o de lateral derecho para dar descanso a Foulquier. También llega el momento de Guido. El argentino viajó con el equipo a Sevilla, pero una gastroenteritis le privó de vestirse de corto y jugar contra su exequipo.

Dos ritmos muy distintos

Unai lleva 18 partidos a sus espaldas esta temporada entre la Serie A (17) y la Copa (1). La última vez que compitió fue el pasado 15 de enero en la derrota del Hellas Verona contra el Bolonia. El escenario de Guido es diferente. El argentino solo acumula 272 minutos esta temporada entre Premier, FA Cup y EFL Cup. Sus últimos minutos (11') llegaron el pasado 17 de enero en la victoria del West Ham al Tottenham.