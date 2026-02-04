Copete enciende las alarmas en el Valencia: se retira lesionado a días del duelo ante el Real Madrid

El Valencia CF vuelve a mirar con preocupación a su enfermería. A tan solo cuatro días del esperado enfrentamiento frente al Real Madrid en Mestalla, el conjunto de Carlos Corberán ha sufrido un nuevo contratiempo en forma de lesión. Copete, uno de los zagueros que mejor rendimiento estaba ofreciendo en las últimas semanas, tuvo que retirarse en el minuto 57 del duelo de cuartos de final de Copa del Rey ante el Athletic Club, visiblemente dolorido y sin poder continuar sobre el césped.

El central andaluz, natural de Écija, llevaba semanas forzando para poder competir, infiltrándose y jugando “entre algodones” para no dejar al equipo sin efectivos en una zona ya muy castigada. Sin embargo, el esfuerzo acumulado terminó pasando factura en Mestalla, donde el futbolista dijo basta y solicitó el cambio.

Su salida del terreno de juego no solo condicionó el partido copero, sino que también abre un serio interrogante de cara al exigente calendario que afronta el Valencia durante el mes de febrero.

Copete / Jose Manuel Vidal

Copete, de la duda al pilar defensivo

La temporada de Copete no comenzó de la mejor manera. Sus primeras actuaciones estuvieron marcadas por la irregularidad y algunas dudas defensivas, lo que le hizo perder protagonismo en determinados tramos del curso. No obstante, lejos de rendirse, el futbolista supo rehacerse y ganarse la confianza del cuerpo técnico.

Con el paso de las jornadas, el central fue creciendo en seguridad, contundencia y lectura del juego, hasta convertirse en un fijo en el esquema de Corberán. Su capacidad para anticipar, su fortaleza en el juego aéreo y su compromiso defensivo le permitieron consolidarse como una de las piezas más fiables de la zaga.

Precisamente cuando atravesaba su mejor momento de forma, llegaron las molestias físicas. Aun así, Copete decidió seguir compitiendo, consciente de la delicada situación defensiva del equipo. Esa apuesta por forzar terminó teniendo consecuencias en el choque copero ante el Athletic.

Un febrero decisivo para el Valencia

La posible baja de Copete llega en el peor momento posible. El Valencia afronta un mes de febrero repleto de compromisos de máxima exigencia, donde se jugará buena parte de sus aspiraciones tanto en Liga como en las competiciones coperas.

El primer gran reto será este domingo 8 de febrero, cuando reciba al Real Madrid en Mestalla. Un partido siempre especial para la afición valencianista, que espera ver a su equipo competir de tú a tú ante uno de los grandes del fútbol europeo.

Posteriormente, el conjunto blanquinegro visitará el Ciutat de València para disputar el derbi local frente al Levante, un encuentro cargado de tensión y rivalidad histórica. Y, sin apenas margen de recuperación, llegará el derbi autonómico contra el Villarreal en La Cerámica, otro duelo clave en la lucha por los puestos altos de la clasificación.

Sin Copete, Corberán deberá recomponer su defensa en una fase del curso donde los errores se pagan caros y cada punto resulta determinante.

Copete durante el transcurso del encuentro / LaLiga

Corberán, obligado a reinventar su zaga

La lesión del central andaluz se suma a una larga lista de contratiempos defensivos que ha sufrido el Valencia a lo largo de la temporada. Carlos Corberán continúa perdiendo efectivos en una línea ya muy castigada, lo que le obliga a buscar soluciones de emergencia.

Ante el Athletic, el técnico optó por dar entrada a César Tárrega, quien sustituyó a Copete y trató de mantener el equilibrio defensivo. El joven defensor podría ganar protagonismo en las próximas jornadas si se confirma la baja del andaluz.Cabe destacar, que Tárrega venía también de una lesión.

Además, el cuerpo técnico deberá valorar alternativas tácticas, como reforzar el centro del campo con un perfil más defensivo o modificar el sistema para proteger mejor la retaguardia. Todo dependerá del alcance exacto de la lesión, que será evaluada en las próximas horas por los servicios médicos del club.

Mientras tanto, en Mestalla crece la preocupación. La afición sabe que el Valencia necesita a todos sus efectivos al máximo nivel para afrontar un calendario tan exigente, y la ausencia de uno de sus pilares defensivos podría marcar el rumbo de las próximas semanas.

Noticias relacionadas

El estado físico de Copete se ha convertido, desde ya, en una de las grandes incógnitas del valencianismo. Su evolución será clave para saber si podrá llegar a tiempo al choque ante el Real Madrid o si, por el contrario, Corberán deberá afrontar este desafío sin uno de sus hombres más fiables.