Importantes novedades en la convocatoria para el Valencia CF - Athletic Club
El técnico prescinde de dos jugadores para el duelo copero de esta noche en Mestalla
El Valencia CF juega esta noche en Mestalla el partido de cuartos de final de la Copa del Rey, ante el Athletic Club. El conjunto de Carlos Corberán tratará de imponerse en el feudo valencianista y acceder a las semifinales, que ya se disputarán a doble partido.
El técnico de Cheste tiene previsto introducir algunos cambios respecto al once que ha alineado en las dos últimas jornadas, y se espera la presencia la alineación titular de hombres como Javi Guerra, Diego López, Ramazani o Sadiq.
Las bajas
Los que seguro que no disputarán un minuto son Dani Raba y Santamaría, que se han quedado fuera de la convocatoria para el duelo copero. Ambos jugadores se quedaron finalmente en la plantilla tras el cierre del mercado de invierno, pero con la llegada de los nuevos fichajes (Guido, Unai y Sadiq), no han sido convocados para el duelo ante el Athletic. De hecho, Raba ya se quedó en Valencia le pasado fin de semana y no viajó a la Cartuja. Sí lo hizo Santamaría, que inclusó jugó los últimos 20 minutos y fue uno de los responsables del gol de Fornals al no hacer una falta táctica en el centro del campo.
