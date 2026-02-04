Umar Sadiq, del error al heroísmo en Mestalla: una primera mitad para el recuerdo
El delantero del Valencia fue protagonista absoluto en los cuartos de final ante el Athletic Club, firmando una primera parte marcada por fallos, un autogol y un gol que cambió el rumbo del partido
Álvaro García-Granero
Umar Sadiq volvió a demostrar en Mestalla por qué es uno de los futbolistas más impredecibles del fútbol español. En el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey entre Valencia y Athletic Club, el delantero nigeriano concentró en apenas 45 minutos todas las emociones posibles: errores incomprensibles, mala fortuna y, finalmente, una acción decisiva que devolvió la esperanza a su equipo. Una actuación que reflejó, una vez más, su carácter indomable sobre el césped.
Un inicio marcado por la inestabilidad
Desde los primeros compases del encuentro, Sadiq mostró dificultades para asentarse en el partido. Varios resbalones en el área rival y decisiones imprecisas evidenciaron su falta de confianza. El delantero buscaba el gol con insistencia, pero cada intento parecía alejarlo más del acierto, generando frustración tanto en él como en la grada de Mestalla.
El autogol que silenció Mestalla
En el minuto 26, el infortunio se cebó con el atacante. Una falta lateral botada por Robert Navarro encontró la cabeza de Sadiq, que en su intento por despejar terminó introduciendo el balón en su propia portería. El autogol puso por delante al Athletic Club y convirtió al delantero valencianista en el protagonista negativo del encuentro.
Una ocasión fallada inexplicable
Poco después, Sadiq dispuso de una oportunidad que parecía destinada al empate. Ante Padilla, con la portería prácticamente vacía, el delantero remató hacía fuera cuando lo más sencillo era marcar. La acción resumió su primera mitad: esfuerzo, presencia constante y, al mismo tiempo, una alarmante falta de precisión.
Sin embargo, lejos de venirse abajo, el atacante mantuvo su actitud combativa. En una jugada iniciada en el centro del campo, Sadiq bajó el balón, abrió a banda y siguió la acción. El centro de Rioja acabó en las manos del guardameta Padilla, que midió mal la salida. Atento y decidido, el nigeriano metió el pie y firmó el gol del empate, pasando de villano a héroe en cuestión de minutos.
La primera parte de Umar Sadiq en el Valencia-Athletic Club fue un fiel reflejo de su personalidad futbolística: imprevisible, intensa y emocional. Capaz de desesperar y enamorar a partes iguales, el delantero dejó claro que, en noches como la de Mestalla, nunca pasa desapercibido. En la Copa del Rey, su nombre volvió a quedar grabado en el imaginario colectivo.
